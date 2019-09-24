24.09.2019, 16:21

Адвокат экс-директора Таллиннского порта потребовал отстранить судью коррупционного процесса


rus.delfi.ee
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Tallinna Sadama kohtuasi
Tallinna Sadama kohtuasiFoto: Madis Veltman

На сегодняшнем судебном процессе по делу о коррупции в Таллиннском порту адвокат экс-директора порта Айна Кальюранд потребовал отстранить от дела судью Кристину Вялисте. Он считает, что она предвзята и благоволит государственному обвинителю, то есть прокуратуре.

В длившейся 40 минут речи адвокат Пауль Керес подчеркнул, что у его нет прямых доказательств предвзятости судьи, но достаточно и сложившегося впечатления. Кереса поддержала и защита других подсудимых.

Теперь три народные судьи должны решить, может ли судья Вялисте продолжать участие в процессе. Сама Вялисте, прокурор и представитель TS Laevade против отстранения судьи.

Защитники ряда обвиняемых считают, что доказательства прокуратуры не могут считаться заслуживающими доверия. Адвокаты ссылаются на выявленный в ходе следствия конфликт интересов. Он заключается в наличии близких отношений между руководителями ведомства, расследовавшего уголовное дело, и ведомства, которое его вело (главный государственный прокурор Лавли Перлинг и заместитель генерального директора КаПо Мартин Перлин являются супругами).

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В рамках крупнейшего в истории Эстонии коррупционного дела под суд отданы экс-директора Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийль за взятку в крупном размере и отмывание денег. Последнего обвиняют в требовании рекордной — в 3,5 миллионов евро — взятки за заказ у турецкой стороны двух паромов.

Согласно обвинению, изготовивший два парома польская верфь Remontowa Shipbuilding также обещала "вознаградить" Кийля. Меньше, чем турки, но все-таки 1,3 миллиона евро.

На скамье подсудимых находятся также бывший коммерческий директор верфи Remontowa Ян Пашковский, шесть эстонских предпринимателей и два юридических лица.

Подробнее о данном деле можете прочитать здесь.

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