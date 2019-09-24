Адвокат экс-директора Таллиннского порта потребовал отстранить судью коррупционного процесса

В длившейся 40 минут речи адвокат Пауль Керес подчеркнул, что у его нет прямых доказательств предвзятости судьи, но достаточно и сложившегося впечатления. Кереса поддержала и защита других подсудимых.
Теперь три народные судьи должны решить, может ли судья Вялисте продолжать участие в процессе. Сама Вялисте, прокурор и представитель TS Laevade против отстранения судьи.
Защитники ряда обвиняемых считают, что доказательства прокуратуры не могут считаться заслуживающими доверия. Адвокаты ссылаются на выявленный в ходе следствия конфликт интересов. Он заключается в наличии близких отношений между руководителями ведомства, расследовавшего уголовное дело, и ведомства, которое его вело (главный государственный прокурор Лавли Перлинг и заместитель генерального директора КаПо Мартин Перлин являются супругами).
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи
«Все переломано»: братья истязали студентку до смерти
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день