03.08.2020, 07:20

Административный суд: Департамент окружающей среды в споре с Линнамяэской гидроэлектростанцией ведет себя лицемерно


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Kohus
KohusFoto: Karl-Eerik Pink

Таллиннский административный суд объявил незаконной деятельность Департамента окружающей среды в вопросе о продлении лицензии на деятельность Линнамяэской гидроэлектростанции и затягивании процесса, и обязал их рассмотреть заявление в течение месяца.

Департамент хочет снести историческую плотину, чтобы открыть маршруты для лососевых рыб, против чего выступает Департамент по защите памятников старины, волость Йыэляхтме, местные жители и представители гидроэлектростанции.

Как сообщается в пресс-релизе Wooluvabrik OÜ,Департамент окружающей среды до сегодняшнего дня не принял решение по заявке на продление специального разрешения на водопользование, поданной Wooluvabrik OÜ 16 августа прошлого года, и необоснованно затягивает процесс рассмотрения. На основании специального разрешения идет производство гидроэлектроэнергии на плотине Линнамяэ, которую департамент хочет снести. Суд назвал лицемерным заявление Департамента окружающей среды о том, что они не могут продлить разрешение, поскольку оно утратило свою силу в ходе обработки заявления о продлении в связи с истечением срока. Суд с сожалением отметил, что таким образом, отложив рассмотрение заявления, департамент может достичь желаемого результата, но это идет в разрез с волей законодателя. Суд поддержал основную правовую защиту Линнамяэской гидроэлектростанции, на основании которой она работает с сентября прошлого года по сегодняшний день.

По словам члена Рийгикогу, председателя группы поддержки Рийгикогу по защите Линнамяэской гидроэлектростанции и члена совета волости Йыэляхтме Кай Риммель, 750 лососевых рыб, перемещающихся по рекам, которые используются Департаментом окружающей среды в качестве аргумента, не являются достаточной причиной для сноса важного регионального объекта инфраструктуры. ”Муниципалитет Йыэляхтме очень заинтересован в сохранении озера рядом с плотиной Линнамяэ. Местные жители собрали более двух тысяч подписей в поддержку станции”, — сказала Кай Риммель. ”В этом случае экологические интересы или, точнее, интересы Департамента окружающей среды, не перевешивают экономические и социальные интересы нашего района. Спор, связанный с плотиной, можно эффективно решить путем внесения поправок в программу охраны природы и сокращения участка реки, который является охраняемой территорией для лососевых рыб”.

”Мы обратились в Департамент окружающей среды за продлением лицензии на деятельность почти год назад, но до сих пор не получили никакого решения”, — сказал член правления Wooluvabrik OÜ Вахур Кивистик. ”Хотя по решению суда мы можем сейчас продолжать деятельность, это не дает окончательной ясности. Странное противостояние с Департаментом окружающей среды продолжается, хотя как Департамент по охране памятников старины, так и волость Йыэляхтме требуют сохранения станции. Это ненормально, что государственным учреждениям приходится спорить друг с другом в суде, поэтому в данном вопросе требуется конкретное решение правительства”.

Линнамяэская гидроэлектростанция и плотина были построены в 1922-1924 годах, и с тех пор озеро Линнамяэ возникло в результате запруды реки Ягала. Плотина Линнамяэ, построенная на реке Ягала, была спроектирована финским инженером Акселем Вернером Юзелиусом в 1917 году, а завод начал производить электричество в 1924 году. Здание ГЭС было признано самым красивым промышленным зданием в 1924 году, а в декабре 2016 года плотина ГЭС была названа памятником культуры как выдающийся образец эстонской промышленной архитектуры. Это крупнейшая гидроэлектростанция в Эстонии мощностью 1,15 МВт. Завод может производить 7 ГВтч электроэнергии в год. Станция находится в ведении Wooluvabrik OÜ.

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