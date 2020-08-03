Административный суд: Департамент окружающей среды в споре с Линнамяэской гидроэлектростанцией ведет себя лицемерно

Департамент хочет снести историческую плотину, чтобы открыть маршруты для лососевых рыб, против чего выступает Департамент по защите памятников старины, волость Йыэляхтме, местные жители и представители гидроэлектростанции.

Как сообщается в пресс-релизе Wooluvabrik OÜ,Департамент окружающей среды до сегодняшнего дня не принял решение по заявке на продление специального разрешения на водопользование, поданной Wooluvabrik OÜ 16 августа прошлого года, и необоснованно затягивает процесс рассмотрения. На основании специального разрешения идет производство гидроэлектроэнергии на плотине Линнамяэ, которую департамент хочет снести. Суд назвал лицемерным заявление Департамента окружающей среды о том, что они не могут продлить разрешение, поскольку оно утратило свою силу в ходе обработки заявления о продлении в связи с истечением срока. Суд с сожалением отметил, что таким образом, отложив рассмотрение заявления, департамент может достичь желаемого результата, но это идет в разрез с волей законодателя. Суд поддержал основную правовую защиту Линнамяэской гидроэлектростанции, на основании которой она работает с сентября прошлого года по сегодняшний день.

По словам члена Рийгикогу, председателя группы поддержки Рийгикогу по защите Линнамяэской гидроэлектростанции и члена совета волости Йыэляхтме Кай Риммель, 750 лососевых рыб, перемещающихся по рекам, которые используются Департаментом окружающей среды в качестве аргумента, не являются достаточной причиной для сноса важного регионального объекта инфраструктуры. ”Муниципалитет Йыэляхтме очень заинтересован в сохранении озера рядом с плотиной Линнамяэ. Местные жители собрали более двух тысяч подписей в поддержку станции”, — сказала Кай Риммель. ”В этом случае экологические интересы или, точнее, интересы Департамента окружающей среды, не перевешивают экономические и социальные интересы нашего района. Спор, связанный с плотиной, можно эффективно решить путем внесения поправок в программу охраны природы и сокращения участка реки, который является охраняемой территорией для лососевых рыб”.