11.06.2019, 15:05

Абсолютный рекорд! Все больше людей выбирают для передвижения по стране поезда


rus.delfi.ee
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Абсолютный рекорд! Все больше людей выбирают для передвижения по стране поезда
Foto: Kenno Soo

Популярность железнодорожного транспорта растет по-прежнему: в мае поездами Elron было перевезено рекордное количество пассажиров: 726 000. В общей сложности, в этом году поездами было перевезено 3,4 миллиона пассажиров.

Быстрый, удобный и безопасный поезд становится все более предпочтительным; так, количество пассажиров как на тартуском, так и нарвском экспресс-маршрутах увеличилось на треть.

”Мы ясно видим, что люди все чаще для дальних поездок выбирают поезд вместо легкового автомобиля. Чтобы удовлетворить растущий спрос и обеспечить максимальную рентабельность инвестиций в железные дороги, нам крайне необходимо приобрести новые поезда”, — отметил Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron. ”Во имя этого мы проделали большую работу, и наши клиенты очень ждут от правительства соответствующего положительного решения. Эстоноземельцы, безусловно, заслуживают еще лучшего железнодорожного движения”.

Пассажиры все чаще предпочитают покупать билеты через сайт и с помощью билетных автоматов.

”В мае в поездах было куплено больше билетов с помощью билетных автоматов, чем у обслуживающего персонала. Мы благодарим всех активных пользователей билетных автоматов и просим пользоваться билетными автоматами всех, кто еще не воспользовался этой возможностью. Билеты в автоматах продаются по более выгодным ценам; также важно, чтобы все люди, имеющие право на бесплатную поездку, ее валидировали. Если поездка не будет зарегистрирована, то в плане статистики она не имела место, и это также означает меньший доход от билетов. Каждый дополнительный евро, который мы зарабатываем, мы вкладываем в улучшение обслуживания в будущем”.

В мае было зарегистрировано рекордное — 726 000 — количество поездок на поезде. Больше всего пассажиров было на маршрутах Таллинн-Палдиски (133 000), Таллинн-Рийзипере (113 000) и Таллинн-Тарту (102 000). За пять месяцев этого года было перевезено около 3,4 миллиона пассажиров, что на 4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В мае билетов было продано на сумму 1,5 миллиона евро.

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