Абсолютный рекорд! Все больше людей выбирают для передвижения по стране поезда

Быстрый, удобный и безопасный поезд становится все более предпочтительным; так, количество пассажиров как на тартуском, так и нарвском экспресс-маршрутах увеличилось на треть.

”Мы ясно видим, что люди все чаще для дальних поездок выбирают поезд вместо легкового автомобиля. Чтобы удовлетворить растущий спрос и обеспечить максимальную рентабельность инвестиций в железные дороги, нам крайне необходимо приобрести новые поезда”, — отметил Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron. ”Во имя этого мы проделали большую работу, и наши клиенты очень ждут от правительства соответствующего положительного решения. Эстоноземельцы, безусловно, заслуживают еще лучшего железнодорожного движения”.

Пассажиры все чаще предпочитают покупать билеты через сайт и с помощью билетных автоматов.

”В мае в поездах было куплено больше билетов с помощью билетных автоматов, чем у обслуживающего персонала. Мы благодарим всех активных пользователей билетных автоматов и просим пользоваться билетными автоматами всех, кто еще не воспользовался этой возможностью. Билеты в автоматах продаются по более выгодным ценам; также важно, чтобы все люди, имеющие право на бесплатную поездку, ее валидировали. Если поездка не будет зарегистрирована, то в плане статистики она не имела место, и это также означает меньший доход от билетов. Каждый дополнительный евро, который мы зарабатываем, мы вкладываем в улучшение обслуживания в будущем”.