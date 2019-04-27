AbeStock покупает оптовый бизнес Sales-Star

Обе компании принадлежат эстонским предпринимателям, их опыт в сфере оптовой торговли насчитывает более 25 лет. Фирмы объединяют такие ценности, как качество обслуживания, ориентация на клиента и эффективность.

”AbeStock хочет расширить свой портфель продуктов и предоставлять дополнительные услуги, такие как маркетинг бренда и размещение продуктов, но, прежде всего, предложить своим партнерам еще лучшее качество и эффективность обслуживания”, — сказал Март Випс, председатель совета компании-владельца AbeStock ABC Grupp AS.

”Мы рады, что бизнес Sales-Star будет продолжен в AbeStock, который благодаря этой сделке станет одним из крупнейших оптовых продавцов основных потребительских товаров в Эстонии, — сказал Свен Мансберг, председатель совета Sales-Star. — Это дает нам возможность в дальнейшем полностью сосредоточиться на логистике. В то же время AbeStock станет одним из крупнейших клиентов AS Smarten Logistics”.

Сделка вступит в силу с разрешения Департамента конкуренции. Покупателя консультировало адвокатское бюро Ellex Raidla.