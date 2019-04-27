27.04.2019, 09:25

AbeStock покупает оптовый бизнес Sales-Star


rus.delfi.ee
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AbeStock покупает оптовый бизнес Sales-Star
Foto: REUTERS/SCANPIX

Занимающаяся оптовой торговлей фирма AbeStock AS покупает оптовый бизнес продуктовых товаров и предметов первой необходимости AS Sales-Star. Обе компании представляют десятки известных местных и международных брендов, сообщается в пресс-релизе.

Обе компании принадлежат эстонским предпринимателям, их опыт в сфере оптовой торговли насчитывает более 25 лет. Фирмы объединяют такие ценности, как качество обслуживания, ориентация на клиента и эффективность.

”AbeStock хочет расширить свой портфель продуктов и предоставлять дополнительные услуги, такие как маркетинг бренда и размещение продуктов, но, прежде всего, предложить своим партнерам еще лучшее качество и эффективность обслуживания”, — сказал Март Випс, председатель совета компании-владельца AbeStock ABC Grupp AS.

”Мы рады, что бизнес Sales-Star будет продолжен в AbeStock, который благодаря этой сделке станет одним из крупнейших оптовых продавцов основных потребительских товаров в Эстонии, — сказал Свен Мансберг, председатель совета Sales-Star. — Это дает нам возможность в дальнейшем полностью сосредоточиться на логистике. В то же время AbeStock станет одним из крупнейших клиентов AS Smarten Logistics”.

Сделка вступит в силу с разрешения Департамента конкуренции. Покупателя консультировало адвокатское бюро Ellex Raidla.

AbeStock работает в Эстонии, Латвии и Литве и является частью ABC Group, одной из крупнейших торговых групп, принадлежащих эстонскому капиталу. ABC Grupp объединяет различные торговые компании и насчитывает более 500 человек. Ассортимент продукции основанной в 1992 году AbeStock включает в себя ведущих мировых производителей и известные бренды. Продажи AbeStock в прошлом году составили почти 21 миллион евро.

AS Sales-Star — это дистрибьюторская компания с полным спектром услуг, которая была создана на базе эстонской компании по продажам и логистике Smarten в 1993 году. Sales-Star имеет большой опыт в сфере продаж и маркетинга. Как отдельная компания, Sales-Star работает с 2002 года и представляет множество ведущих и сильных брендов.

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