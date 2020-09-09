09.09.2020, 21:10

Аас: железную дорогу Таллинн-Хаапсалу-Рохукюла планируется открыть в 2026 году

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Отрезок Хаапсалуской железной дороги от Турба до Элламаа планируется построить к середине следующего года. К концу 2021-го компания Eesti Raudtee надеется завершить проектирование всех участков железной дороги Таллинн-Хаапсалу-Рохукюла, которую, по словам министра экономики Таави Ааса, планируется открыть в 2026 году, сообщает RusERR.

Министр заверил, что у государства есть средства, чтобы довести этап проектирования до конца, передает "Актуальная камера".

По словам Таави Ааса, железная дорога до Хаапсалу — это один из приоритетов развития инфрастурктуры.

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