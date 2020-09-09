09.09.2020, 21:10
Аас: железную дорогу Таллинн-Хаапсалу-Рохукюла планируется открыть в 2026 году(4)
Отрезок Хаапсалуской железной дороги от Турба до Элламаа планируется построить к середине следующего года. К концу 2021-го компания Eesti Raudtee надеется завершить проектирование всех участков железной дороги Таллинн-Хаапсалу-Рохукюла, которую, по словам министра экономики Таави Ааса, планируется открыть в 2026 году, сообщает RusERR.
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