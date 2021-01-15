Аас: отмена пенсионной реформы вызовет путаницу

Реформисты ранее высказывали мнение, что антикризисные меры действующего правительство были чрезмерными и что необходимо двигаться в направлении сбалансированного бюджета, пишет RusERR. Таави Аас считает, что урезания можно делать, но умеренно: "Урезания влекут за собой определенные последствия. Следует внимательно посмотреть, что и как сокращать. Противовесом сокращений фактически является то, что страны дополнительно вкладывают и тем самым помогают экономике быстрее восстановиться", — сказал Аас.

Отмена изменения второй пенсионной ступени на добровольную, по словам Ааса, приведет к путанице: "Если теперь вновь изменить эту систему, то путаницы станет еще больше. Я думаю, что вторая пенсионная ступень, как и третья, могла бы быть добровольной. Она не должна быть обязательной".

При этом Аас не против того, чтобы как-то изменить пенсионную систему: "Об этом можно говорить, потому что, возможно, могут появиться хорошие мысли. Если у кого-то есть хорошие идеи, как сделать лучше, то об этом стоит поговорить".