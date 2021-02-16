А вы знаете, что такое 5G?

Технология 5G — это новый шаг в развитии технологий связи, мобильная связь пятого поколения, которая направлена на создание более быстрого соединения для передачи все больших объемов данных. 5G позволит уменьшить время загрузки, сделать обмен данными более быстрым и плавным, а также сократить количество случаев, когда соединение прерывается.

Как мне начать пользоваться 5G?



• Чтобы пользоваться сетью 5G, в первую очередь необходим телефон, поддерживающий сеть 5G Telia. А именно: Xiaomi Mi 10T Lite 5G, OnePlus 8 Pro 5G, OnePlus 8T 5G и Sony Xperia 5 II 5G. Поскольку сеть 5G Telia теперь открыта, есть надежда, что это также ускорит и упростит тестирование и внедрение новых телефонов 5G.

• Также необходим определенный пакет мобильного интернета: 20 ГБ, 40 ГБ или пакет с неограниченным объемом для частного клиента и 28 ГБ, 56 ГБ или пакет с неограниченным объемом для бизнес-клиента.

• На данный момент сеть 5G доступна в 20 различных точках в Таллинне, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Тарту и Пярну. В течение этого года количество базовых станций 5G будет регулярно увеличиваться.

• Менять SIM-карту нет необходимости, достаточно перезагрузить телефон. Подключен ли телефон к сети 5G в данный момент, определяет идентификатор сети, который отображает значок 5G в верхней части экрана телефона.



Какие возможности предложит 5G в будущем?



• Возможность работать из дома даже в самых удаленных точках страны, где интернет-соединение достаточно медленное для проведения видеоконференций и программ, требующих объемной передачи данных.

• Беззаботный просмотр видеоконтента — будь то Netflix, Youtube, Apple TV в формате 4K или 8K или любые другие видео.

• Новый способ участвовать в мероприятиях. 5G позволит смотреть концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия с телеэкрана или в очках виртуальной реальности.

• Новые впечатления от онлайн-игр. 5G обеспечит высокую скорость загрузки и значительное снижение времени отклика, так необходимые для качественной игровой графики.

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