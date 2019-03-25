А вы получаете такую зарплату? Молодежь рассказала, сколько должен предложить ей будущий работодатель



88 % молодежи считают хорошую зарплату самым важным фактором при выборе своей первой работы с полной рабочей занятостью. При выборе работодателя размер зарплаты оказался в два раза важнее, чем возможность работать из домашнего офиса. За размером зарплаты следовало содержание работы, т. е. молодежь ожидает, чтобы работа их затрагивала, была интересной и предлагала сложные задачи. Третьим самым распространенным фактором при выборе будущего работодателя был приятный и заботливый коллектив — 80 % молодежи сочли, что без хорошей команды они не пошли бы работать.

В ходе исследования также выяснилось, что молодежь хоть и предполагает равновесие между трудовой и частной жизнью, однако не ждет нефиксированного рабочего времени или работы только из домашнего офиса. С другой стороны, следует отметить, что гибкий график при выборе работы был важен почти для половины отвечавших. Таким образом, хотя возможность работать из домашнего офиса не играет первостепенной роли, гибкое рабочее время является важным для молодежи фактором, который мог бы повысить удовлетворенность и продлить стаж работы у одного работодателя.

Кроме того, 76 % молодежи в качестве важного фактора указали качество управления — ожидается, что руководитель будет справедливым и мотивирующим.

Стартапы не привлекают



Всего 14 % молодежи хотели бы, чтобы их первым работодателем был быстро развивающийся стартап. Кроме того, молодежь побаивается ответственной работы в качестве своего первого места работы и предпочла бы не нести серьезную ответственность. Для молодежи не имела первостепенного значения и возможность работать в международном коллективе, при выборе работодателя этот фактор был важен всего для четверти отвечавших.



Треть молодежи желает получать зарплату больше среднего уровня по Эстонии



Ожидаемая молодежью зарплата и раньше была острой темой. Свежее исследование показывает, что картина здесь пестрая, особенно, если сравнивать ожидания юношей и девушек. Напомним, что средняя брутто-зарплата в 2018 году в Эстонии составляла 1310 евро. Согласно опросу, за зарплату меньше средней по Эстонии готовы работать немногим менее половины (44 %) отвечавших молодых людей. Близкую к средней зарплату желает получать 21 % молодежи, более трети молодежи хотели бы получать зарплату выше средней. Более десятой части отвечавших (14 %) уже на своей первой работе с полной рабочей занятостью желает зарабатывать брутто-зарплату более 2000 евро.

ТОП

У молодых мужчин и женщин существует большой разрыв в отношении ожидаемой зарплаты. Если 27 % женщин ожидают на своей первой должности с полным рабочим временем брутто-зарплату не более 1000 евро, то среди молодых мужчин с такой зарплатой согласны всего 13 %. Кроме того, каждый пятый молодой мужчина на своей первой работе с полной рабочей занятостью хотел бы получать брутто-зарплату в размере 2000 евро — среди женщин такие амбициозные ожидания были всего у 9 %.

Исследование ожиданий молодежи на рынке труда было проведено на крупнейших карьерных ярмарках Эстонии — проходившей в Таллинне ярмарке Võti Tulevikku 2019 и проходившей в Тарту ярмарке Intellektika 2019. В исследовании участвовало около тысячи молодых людей моложе 25 лет.

Таблица 1: качества, которыми обязательно должен обладать будущий работодатель и при отсутствии которых молодой человек работать к нему не пойдет.