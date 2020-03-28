28.03.2020, 08:39

9 связанных с дорожным страхованием рекомендаций на период чрезвычайного положения


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Viljandis põrkasid kokku kolm autot
Viljandis põrkasid kokku kolm autotFoto: Kenno Soo

Чрезвычайное положение изменило нашу жизнь, многие люди теперь работают или учатся на дому. Но дорожное страхование остается в силе, причем все страховщики возмещают ущерб и в рамках чрезвычайного положения.

Поскольку дорожное страхование является обязательным для владельца автомобиля, Эстонский фонд дорожного страхования подготовил девять связанных с дорожным страхованием рекомендаций на период чрезвычайного положения:

1. Если у Вашего автомобиля еще нет дорожного страхования, заключите страховой договор онлайн. Это позволит избежать контакта с другими людьми. Перед заключением договора можно сравнить расценки и выбрать самое выгодное предложение. Легче всего это сделать при помощи веб-калькулятора Эстонского фонда дорожного страхования.

2. Поскольку во время чрезвычайного положения люди в основном общаются по телефону и электронной почте, убедитесь в том, что при заключении договора Вы предоставили страховому обществу свой повседневный адрес э-почты. В случае изменения контактных данных сразу сообщите об этом страховщику.

3. Перенаправьте свой официальный адрес э-почты eesti.ee на свой повседневный адрес э-почты. Тогда Вы будете своевременно видеть извещения Эстонского фонда дорожного страхования.

4. Если в период чрезвычайного положения Ваш автомобиль припаркован на улице или во дворе, убедитесь в безопасности парковки и в том, что автомобиль не мешает другим участникам дорожного движения. Помните о том, что автомобиль без дорожного страхования может быть припаркован не более 12 месяцев, после окончания действия последнего страхового договора.

5. Если Ваш автомобиль припаркован без дорожного страхования, храните ключи от него в надежном месте. Например, если член Вашей семьи случайно поедет куда-то на незастрахованном автомобиле и нанесет кому-то ущерб, то пострадавшему ущерб возместят страховое общество или Эстонский фонд дорожного страхования, но затем сумма ущерба будет востребована с владельца автомобиля или его ответственного пользователя.

6. Если автомобиль был долго припаркован, перед новой поездкой проверьте его техническое состояние. Убедитесь в том, что все фары включаются, шины накачаны и тормоза работают. Также убедитесь в том, что дорожное страхование еще действует.

7. Попав в дорожно-транспортное происшествие, будьте осторожны при оформлении страхового случая. Оставайтесь на безопасном расстоянии от других людей на месте происшествия, чтобы защитить себя и близких от коронавируса. Во избежание дальнейших недоразумений оформите страховой случай с использованием бланка сообщения о дорожно-транспортном происшествии и сфотографируйте на телефон место происшествия и транспортные средства.

8. Коронавирус не влияет на возмещение ущерба — оно осуществляется обычным образом. Поскольку следует избегать тесных контактов, свяжитесь со страховщиком по телефону, э-почте или через сайт страхового общества.

9. Учитывайте, что во время чрезвычайного положения получение зеленой карты занимает больше времени, поскольку ее доставляют почтой. Зеленую карту необходимо иметь, например, при товарообмене с Россией, Белоруссией и Украиной. В пределах Евросоюза наличие зеленой карты необязательно.

Эстонский фонд дорожного страхования является администратором Регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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