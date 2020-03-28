9 связанных с дорожным страхованием рекомендаций на период чрезвычайного положения

5. Если Ваш автомобиль припаркован без дорожного страхования, храните ключи от него в надежном месте. Например, если член Вашей семьи случайно поедет куда-то на незастрахованном автомобиле и нанесет кому-то ущерб, то пострадавшему ущерб возместят страховое общество или Эстонский фонд дорожного страхования, но затем сумма ущерба будет востребована с владельца автомобиля или его ответственного пользователя.
6. Если автомобиль был долго припаркован, перед новой поездкой проверьте его техническое состояние. Убедитесь в том, что все фары включаются, шины накачаны и тормоза работают. Также убедитесь в том, что дорожное страхование еще действует.
7. Попав в дорожно-транспортное происшествие, будьте осторожны при оформлении страхового случая. Оставайтесь на безопасном расстоянии от других людей на месте происшествия, чтобы защитить себя и близких от коронавируса. Во избежание дальнейших недоразумений оформите страховой случай с использованием бланка сообщения о дорожно-транспортном происшествии и сфотографируйте на телефон место происшествия и транспортные средства.
8. Коронавирус не влияет на возмещение ущерба — оно осуществляется обычным образом. Поскольку следует избегать тесных контактов, свяжитесь со страховщиком по телефону, э-почте или через сайт страхового общества.
9. Учитывайте, что во время чрезвычайного положения получение зеленой карты занимает больше времени, поскольку ее доставляют почтой. Зеленую карту необходимо иметь, например, при товарообмене с Россией, Белоруссией и Украиной. В пределах Евросоюза наличие зеленой карты необязательно.
Эстонский фонд дорожного страхования является администратором Регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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