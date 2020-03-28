9 связанных с дорожным страхованием рекомендаций на период чрезвычайного положения

Поскольку дорожное страхование является обязательным для владельца автомобиля, Эстонский фонд дорожного страхования подготовил девять связанных с дорожным страхованием рекомендаций на период чрезвычайного положения:

1. Если у Вашего автомобиля еще нет дорожного страхования, заключите страховой договор онлайн. Это позволит избежать контакта с другими людьми. Перед заключением договора можно сравнить расценки и выбрать самое выгодное предложение. Легче всего это сделать при помощи веб-калькулятора Эстонского фонда дорожного страхования.

2. Поскольку во время чрезвычайного положения люди в основном общаются по телефону и электронной почте, убедитесь в том, что при заключении договора Вы предоставили страховому обществу свой повседневный адрес э-почты. В случае изменения контактных данных сразу сообщите об этом страховщику.

3. Перенаправьте свой официальный адрес э-почты eesti.ee на свой повседневный адрес э-почты. Тогда Вы будете своевременно видеть извещения Эстонского фонда дорожного страхования.

4. Если в период чрезвычайного положения Ваш автомобиль припаркован на улице или во дворе, убедитесь в безопасности парковки и в том, что автомобиль не мешает другим участникам дорожного движения. Помните о том, что автомобиль без дорожного страхования может быть припаркован не более 12 месяцев, после окончания действия последнего страхового договора.