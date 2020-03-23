8 важных ответов на тему коронавируса от страховой компании

В ближайшие недели мне предстоит поездка. Покрывает ли страхование путешествий расходы теперь, когда границы закрыты и путешествовать невозможно?

Случаи, имеющие место начиная с 13 марта 2020 года, прямой или косвенной причиной которых является пандемия коронавируса, исключены условиями страхования и понесенные расходы возмещению не подлежат (в т.ч. расходы на медицинскую помощь и случаи прерывания поездки). При наличии соответствующей страховой защиты мы поможем покрыть дополнительные расходы в связи с возвращением в Эстонию из карантина. Если вы перенесли весеннюю поездку или запланировали ее на более поздний срок, при необходимости вы можете соответствующим образом изменить срок действия страхования.

Если я представил ходатайство страховой компании до 13 марта, что именно в свете коронавируса будет покрыто в рамках страхования медицинской помощи и страхования от прерывания путешествия?

Мы рассматриваем ходатайства, представленные до 13 марта или отмену полетов/мероприятий на индивидуальной основе, исходя из нынешней позиции ERGO, с которой можно подробнее ознакомиться здесь.

Является ли вирусное заболевание форс-мажором, в отношении которого не действует страхование? Обеспечивает ли страхование жизни защиту от коронавируса?