23.03.2020, 08:10

8 важных ответов на тему коронавируса от страховой компании


EST
8 важных ответов на тему коронавируса от страховой компании
Pixabay

В результате распространения коронавируса и закрытия государственных границ страховые компании получают много вопросов — как правило, в связи с прерыванием путешествий — но, разумеется, также и других вещей. Пояснения дает руководитель сферы страхования одной из крупнейших в Эстонии страховых компаний ERGO Андрес Консап.

В ближайшие недели мне предстоит поездка. Покрывает ли страхование путешествий расходы теперь, когда границы закрыты и путешествовать невозможно?

Случаи, имеющие место начиная с 13 марта 2020 года, прямой или косвенной причиной которых является пандемия коронавируса, исключены условиями страхования и понесенные расходы возмещению не подлежат (в т.ч. расходы на медицинскую помощь и случаи прерывания поездки). При наличии соответствующей страховой защиты мы поможем покрыть дополнительные расходы в связи с возвращением в Эстонию из карантина. Если вы перенесли весеннюю поездку или запланировали ее на более поздний срок, при необходимости вы можете соответствующим образом изменить срок действия страхования.

Если я представил ходатайство страховой компании до 13 марта, что именно в свете коронавируса будет покрыто в рамках страхования медицинской помощи и страхования от прерывания путешествия?

Мы рассматриваем ходатайства, представленные до 13 марта или отмену полетов/мероприятий на индивидуальной основе, исходя из нынешней позиции ERGO, с которой можно подробнее ознакомиться здесь.

Является ли вирусное заболевание форс-мажором, в отношении которого не действует страхование? Обеспечивает ли страхование жизни защиту от коронавируса?

По смыслу договора страхования жизни вирусное заболевание не является форс-мажором (обстоятельствами непреодолимой силы). Страхование жизни поможет в случае повреждений здоровья в связи с заболеванием и несчастным случаем. Поэтому, заболев коронавирусом или гриппом, беспокоится не стоит — страхование жизни поможет в размере суммы возмещения, если выбрана соответствующая защита. Стоит, впрочем, помнить, что при заключении договора страхования, как правило, страховая компания хочет получить информацию об имеющихся заболеваниях. Таким образом, если признаки болезни уже имеются, в страховую фирму обращаться поздно.

Является ли вирусное заболевание форс-мажором, в отношении которого не действует добровольное медицинское страхование?

По смыслу добровольного медицинского страхования (договора, который можно заключить в дополнение к страхованию больничной кассы), вирус covid-19 является форс-мажором. Заболевание коронавирусом является исключением из условий, поскольку речь идет о всемирной пандемии, являющейся общим исключением согласно условиям договора добровольного страхования.

Стоит ли сейчас вообще заключать новые договоры страхования?

Сейчас, пока вы находитесь дома, хорошее время, чтобы ознакомиться с различными страховыми решениями и продумать, какая защита требуется вашей семье. Стоит помнить, что смысл страховки не просто в том, чтобы она была. Мы рекомендуем просмотреть условия существующих договоров, чтобы понять, покрывают ли они все ваши потребности. Например, для семьи с маленькими детьми помимо жилищного страхования важны наличие расширенного страхования ответственности и размер суммы компенсации. Скажем, если ребенок поцарапает соседскую машину или, находясь в гостях, случайно сломает дорогую технику, страховка покроет расходы.

Можно ли, находясь в карантине, приостановить действие дорожного страхования и страхования каско — ведь машина простаивает и ездить на ней нельзя?

Если в семье есть одна или несколько машин, которые не используются повседневно, для экономии расходов можно воспользоваться решением э-страхования, разработанным совместно ERGO и Telia. Такое решение позволяет оплачивать дорожное страхование только в те дни, когда вы фактически пользуетесь автомобилем. Договор страхования можно заключить в приложении mSõiduk.

Покрывается ли в данном случае прерывание бизнеса?

В контексте прерывания бизнеса определением случая является имущественный ущерб. Так называемые косвенные расходы, такие как трудности с поставками, отсутствие людей, отмена мероприятий или падение спроса не покрываются.

Покрывает ли страхования расходов на правовую помощь юридические споры, возникшие в период кризиса?

Страхование расходов на правовую помощь поможет в любом случае. Не имеет значения, возник правовой спор во время кризиса или нет. Наш опыт в предыдущий кризис примерно 10 лет назад показывает, что в такое время возникает больше разногласий, поскольку в сложной ситуации имеет место значительное урезание расходов и, например, предусмотренные компенсации платят в уменьшенном размере или не платят вообще. Поэтому именно в сложные периоды от страхования расходов на правовую помощь может быть много пользы — вам не придется отказываться от отстаивания собственных прав из-за нехватки средств или недобросовестности другой стороны.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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