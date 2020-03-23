8 важных ответов на тему коронавируса от страховой компании

По смыслу договора страхования жизни вирусное заболевание не является форс-мажором (обстоятельствами непреодолимой силы). Страхование жизни поможет в случае повреждений здоровья в связи с заболеванием и несчастным случаем. Поэтому, заболев коронавирусом или гриппом, беспокоится не стоит — страхование жизни поможет в размере суммы возмещения, если выбрана соответствующая защита. Стоит, впрочем, помнить, что при заключении договора страхования, как правило, страховая компания хочет получить информацию об имеющихся заболеваниях. Таким образом, если признаки болезни уже имеются, в страховую фирму обращаться поздно.
Является ли вирусное заболевание форс-мажором, в отношении которого не действует добровольное медицинское страхование?
По смыслу добровольного медицинского страхования (договора, который можно заключить в дополнение к страхованию больничной кассы), вирус covid-19 является форс-мажором. Заболевание коронавирусом является исключением из условий, поскольку речь идет о всемирной пандемии, являющейся общим исключением согласно условиям договора добровольного страхования.
Стоит ли сейчас вообще заключать новые договоры страхования?
Сейчас, пока вы находитесь дома, хорошее время, чтобы ознакомиться с различными страховыми решениями и продумать, какая защита требуется вашей семье. Стоит помнить, что смысл страховки не просто в том, чтобы она была. Мы рекомендуем просмотреть условия существующих договоров, чтобы понять, покрывают ли они все ваши потребности. Например, для семьи с маленькими детьми помимо жилищного страхования важны наличие расширенного страхования ответственности и размер суммы компенсации. Скажем, если ребенок поцарапает соседскую машину или, находясь в гостях, случайно сломает дорогую технику, страховка покроет расходы.
Можно ли, находясь в карантине, приостановить действие дорожного страхования и страхования каско — ведь машина простаивает и ездить на ней нельзя?
Если в семье есть одна или несколько машин, которые не используются повседневно, для экономии расходов можно воспользоваться решением э-страхования, разработанным совместно ERGO и Telia. Такое решение позволяет оплачивать дорожное страхование только в те дни, когда вы фактически пользуетесь автомобилем. Договор страхования можно заключить в приложении mSõiduk.
Покрывается ли в данном случае прерывание бизнеса?
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