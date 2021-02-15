8 неожиданных ситуаций, когда страхование жилья покрывает непредвиденные расходы

Страхование жилья – это довольно автоматическая процедура, и зачастую ей не уделяется слишком много внимания.

Многие договоры страхования покрывают убытки от непредвиденных происшествий, которые выше суммы собственной ответственности и которые отдельно не упоминаются в исключениях. При этом несчастный случай, подлежащий компенсации, мог произойти с Вашей собственностью или по Вашей вине, с чужой собственностью, даже за пределами Вашего дома.

Происходящие дома несчастья с имуществом. Вы взяли с верхней полки кухонного шкафа тяжёлую миску, и она упала на плиту? Вы уронили свой недавно купленный смартфон на пол в ванной? Во время игры ребёнок попал мячом в экран телевизора? Во всех подобных случаях страхование жилья возместит Вам ущерб. Замена замков в случае утери ключей. Вы приходите домой с горнолыжного склона или из магазина и обнаруживаете, что ключей от дома в кармане больше нет? Страхование жилья оплачивает стоимость замены замков. Расходы на аренду временного жилья. Если дома произошёл несчастный случай, из-за которого там невозможно жить, страхование жилья возмещает всей семье до 12 месяцев проживания на эквивалентной арендуемой площади. Личные вещи, которые находятся с Вами вне дома (в пределах Эстонии). Вы едете в магазин на велосипеде или идёте с коляской, правильно запираете их на замок, но их всё равно украли? Страхование и здесь возместит ущерб. Техника повреждена из-за колебаний напряжения в электросети. Штормовая погода вызвала колебания напряжения в доме. Некоторые бытовые приборы не смогли выдержать? Страхование выплатит стоимость приборов. Ваш домашний любимец нанёс ущерб третьим лицам. Если собака сбежала из сада или квартиры и укусила кого-то или погрызла дорогие ботинки пришедшего в гости друга, Вы можете получить возмещение ущерба. Имущественный и личный ущерб, который Вы случайно нанесли другому человеку. Если кто-то выбегает перед Вами на лыжный склон и получает травму или страдает собственность человека, страхование может возместить ущерб. Солнечные панели. Вы установили на крыше дорогие солнечные панели и беспокоитесь, что их может повредить, например, штормовой ветер? Не волнуйтесь! Это также ущерб, который покроет Ваше страхование жилья.

Условия страхования могут отличаться в разных страховых компаниях, поэтому будьте осторожны и проверьте, покрывает ли Ваш договор страхования вышеупомянутые убытки.

Какое страхование жилья выбрать?

Если Вы хотите защитить себя от большинства неожиданностей, то независимо от того, живете ли Вы в квартире или в частном доме, стоит воспользоваться всеми тремя видами защиты, то есть застраховать строение, домашнее имущество и собственную ответственность на случай нечаянно нанесённого другим людям ущерба.

Рассчитать ежемесячный платёж по страхованию жилья в интернет-банке.

На какую сумму лучше застраховать домашнее имущество?





Почему при страховании жилья стоит оформить страхование собственной ответственности в дополнение к страхованию имущества?

Потому что в этом случае страхование покроет и те расходы, которые возникнут в связи с тем, что Вы причинили кому-либо ущерб в результате неожиданного происшествия.

Страхование жилья предлагает Swedbank P&C Insurance AS. Ознакомьтесь с условиями на сайте. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.