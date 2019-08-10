10.08.2019, 18:10
8,49 евро в месяц — и никакой рекламы: в Эстонии доступна платная версия YouTube
На территории Эстонии стала доступна платная версия сервиса YouTube — Premium. За 8.49 евро в месяц получаешь полный набор услуг, при этом первый месяц бесплатно.
Какие особенности у платной версии?
- Смотришь все видео без рекламы
- Можно сохранять видео прямо в приложении и потом смотреть оффлайн
- Слушать музыку в фоновом режиме (когда экран не горит)
- Доступ к музыкальному стриминговому сервису от YouTube в оффлайн режиме
- Эксклюзивные видео и сериалы с участием звезд. В бесплатной версии такого нет
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