10.08.2019, 18:10

8,49 евро в месяц — и никакой рекламы: в Эстонии доступна платная версия YouTube


rus.delfi.ee
EST 13
8,49 евро в месяц — и никакой рекламы: в Эстонии доступна платная версия YouTube
DADO RUVIC

На территории Эстонии стала доступна платная версия сервиса YouTube — Premium. За 8.49 евро в месяц получаешь полный набор услуг, при этом первый месяц бесплатно.

Какие особенности у платной версии?

  • Смотришь все видео без рекламы
  • Можно сохранять видео прямо в приложении и потом смотреть оффлайн
  • Слушать музыку в фоновом режиме (когда экран не горит)
  • Доступ к музыкальному стриминговому сервису от YouTube в оффлайн режиме
  • Эксклюзивные видео и сериалы с участием звезд. В бесплатной версии такого нет
Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: