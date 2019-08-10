8,49 евро в месяц — и никакой рекламы: в Эстонии доступна платная версия YouTube

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DADO RUVIC

На территории Эстонии стала доступна платная версия сервиса YouTube — Premium. За 8.49 евро в месяц получаешь полный набор услуг, при этом первый месяц бесплатно.