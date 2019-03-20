76 376 человек не подали налоговую декларацию и рискуют ”подарить” государству 18,7 млн евро

”В соответствии с нашим анализом, декларация еще не подана у 76 376 человек. У них может быть право получения от государства переплаченного подоходного налога на общую сумму приблизительно в 18,7 миллиона евро. Также мы вышлем уведомление и тем 10 417 налогоплательщикам, у которых может возникнуть обязанность доплатить государству 3,4 миллиона евро”, — сообщил ведущий специалист Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

Точные данные о получении суммы налога или же об обязанности его доплатить, по словам Удде, выяснятся при подаче налоговой декларации, когда принимаются в расчет все льготы и дополнительные доходы.