7 советов, как не стать жертвой обмана в Черную пятницу

Перед покупкой уточните, кому принадлежит интернет-магазин — частному или юридическому лицу. Для этого посмотрите, на чей банковский счет Вам предлагают перевести деньги за продукт или услугу и проверьте, зарегистрирована ли компания в Коммерческом реестре. Если продавец является частным лицом, продукт или услуга не защищены законом, и Вы не сможете воспользоваться правами потребителя (право предъявить претензию, 14-дневное право отказа и т. д.). В департамент по защите прав потребителей нельзя обратиться в случае проблем при совершении покупок у частного лица.
4. Виртуальный магазин также должен иметь контакты
Веб-сайт каждого интернет-магазина должен содержать контактные данные продавца (название компании, регистрационный код, адрес электронной почты, контактный телефон), по которым можно связаться для получения дополнительной информации и подачи претензии.
5. Убедитесь, что товар при необходимости можно будет вернуть
Обратите пристальное внимание на условия заказа товаров, особенно на то, как и когда Вы должны платить за товар, и какие могут быть дополнительные платы (почтовые расходы или плата за обслуживание). На сайте интернет-магазина должно быть четко указано описание процесса покупки: каковы обязанности и ответственность покупателя и продавца, условия продажи и оплаты, срок и варианты доставки. Условия возврата товара также должны быть указаны.
6. Платите карточкой
Существует множество способов оплаты покупок в интернет-магазине (через банковскую ссылку, по счету, с помощью кредитной карточки). Если Вы столкнетесь с недобросовестным продавцом, у Вас при оплате карточкой будет больше шансов получить сумму обратно с помощью банка, потому что детали транзакции легче отслеживаются. В этом случае Вы должны связаться с банком, выпустившим Вашу банковскую карточку, чтобы вернуть уплаченную сумму. Чтобы минимизировать риски, также стоит соблюдать лимиты ежедневных платежей по карточке, чтобы можно было совершать ежедневные покупки, а в случае неправильного использования карточки ущерб будет меньше.
7. Не пользуйтесь чужим компьютером
При вводе данных карточки целесообразно использовать надежный компьютер, избегая компьютеров, находящихся в общем пользовании. Безусловно, номер карточки не следует передавать с чужого компьютера, где могут быть записывающие программы. Однако и о безопасности Вашего домашнего компьютера Вам также необходимо регулярно заботиться, чтобы злоумышленники не могли получить доступ к Вашим данным.
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