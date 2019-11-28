7 советов, как не стать жертвой обмана в Черную пятницу

Black Friday или Черная пятница — предновогодняя дисконтная кампания, которая набирает популярность и в Эстонии. В этот день многие торговцы проводят рекламные кампании, которые, с одной стороны, дают хорошую возможность купить больше рождественских подарков, но с другой — появляется много недобросовестных торговцев, которые пользуются праздничным настроем людей и их ослабленным вниманием к безопасности интернет-магазинов, пишет Кати Воометс, руководитель Института финансов Swedbank.
Люди часто попадают на сайты нечестных торговцев через социальные сети. Человек читает сообщения друзей и находит многое, что "просто невозможно пропустить".
Институт финансов дает 7 советов о том, как безопасно совершать покупки в интернет-магазинах, не попадаясь в сети мошенников.
1. Убедитесь, что Ваш интернет-магазин безопасен
Перед тем, как подтвердить содержимое покупательской корзины, необходимо четко уяснить для себя, что это — безопасная среда для покупок. Интернет-магазины, использующие решения для двойной аутентификации клиентов, такие как Verified by VISA и MasterCard SecureCode, или имеющие ярлык ”Безопасное место продажи”, могут считаться безопасными. Надежность интернет-магазина также можно проверить на сайте Ассоциации электронной коммерции. Кроме того, отдайте предпочтение интернет-магазинам, адрес которых содержит букву s (https).
2. Перед совершением покупки проверьте бэкграунд торговца
Не вводите данные своей банковской карточки на неизвестной странице, не проверив данные продавца. Перед покупкой стоит взглянуть на историю онлайн-продавца. Таким образом, Вы можете найти информацию на различных форумах и в статьях о том, заслуживает ли продавец доверия или с ним часто возникают проблемы.
3. Выясните, является продавец частным или юридическим лицом
Перед покупкой уточните, кому принадлежит интернет-магазин — частному или юридическому лицу. Для этого посмотрите, на чей банковский счет Вам предлагают перевести деньги за продукт или услугу и проверьте, зарегистрирована ли компания в Коммерческом реестре. Если продавец является частным лицом, продукт или услуга не защищены законом, и Вы не сможете воспользоваться правами потребителя (право предъявить претензию, 14-дневное право отказа и т. д.). В департамент по защите прав потребителей нельзя обратиться в случае проблем при совершении покупок у частного лица.
4. Виртуальный магазин также должен иметь контакты
Веб-сайт каждого интернет-магазина должен содержать контактные данные продавца (название компании, регистрационный код, адрес электронной почты, контактный телефон), по которым можно связаться для получения дополнительной информации и подачи претензии.
5. Убедитесь, что товар при необходимости можно будет вернуть
Обратите пристальное внимание на условия заказа товаров, особенно на то, как и когда Вы должны платить за товар, и какие могут быть дополнительные платы (почтовые расходы или плата за обслуживание). На сайте интернет-магазина должно быть четко указано описание процесса покупки: каковы обязанности и ответственность покупателя и продавца, условия продажи и оплаты, срок и варианты доставки. Условия возврата товара также должны быть указаны.
6. Платите карточкой
Существует множество способов оплаты покупок в интернет-магазине (через банковскую ссылку, по счету, с помощью кредитной карточки). Если Вы столкнетесь с недобросовестным продавцом, у Вас при оплате карточкой будет больше шансов получить сумму обратно с помощью банка, потому что детали транзакции легче отслеживаются. В этом случае Вы должны связаться с банком, выпустившим Вашу банковскую карточку, чтобы вернуть уплаченную сумму. Чтобы минимизировать риски, также стоит соблюдать лимиты ежедневных платежей по карточке, чтобы можно было совершать ежедневные покупки, а в случае неправильного использования карточки ущерб будет меньше.
7. Не пользуйтесь чужим компьютером
При вводе данных карточки целесообразно использовать надежный компьютер, избегая компьютеров, находящихся в общем пользовании. Безусловно, номер карточки не следует передавать с чужого компьютера, где могут быть записывающие программы. Однако и о безопасности Вашего домашнего компьютера Вам также необходимо регулярно заботиться, чтобы злоумышленники не могли получить доступ к Вашим данным.
Если на выписке операций с карточкой Вам бросятся в глаза неизвестные сделки или если есть опасность, что такие транзакции могут произойти в ближайшем время, Вам следует в срочном порядке связаться с банком, чтобы закрыть карту.
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