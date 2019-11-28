7 советов, как не стать жертвой обмана в Черную пятницу

Люди часто попадают на сайты нечестных торговцев через социальные сети. Человек читает сообщения друзей и находит многое, что "просто невозможно пропустить".

Институт финансов дает 7 советов о том, как безопасно совершать покупки в интернет-магазинах, не попадаясь в сети мошенников.

1. Убедитесь, что Ваш интернет-магазин безопасен

Перед тем, как подтвердить содержимое покупательской корзины, необходимо четко уяснить для себя, что это — безопасная среда для покупок. Интернет-магазины, использующие решения для двойной аутентификации клиентов, такие как Verified by VISA и MasterCard SecureCode, или имеющие ярлык ”Безопасное место продажи”, могут считаться безопасными. Надежность интернет-магазина также можно проверить на сайте Ассоциации электронной коммерции. Кроме того, отдайте предпочтение интернет-магазинам, адрес которых содержит букву s (https).

2. Перед совершением покупки проверьте бэкграунд торговца

Не вводите данные своей банковской карточки на неизвестной странице, не проверив данные продавца. Перед покупкой стоит взглянуть на историю онлайн-продавца. Таким образом, Вы можете найти информацию на различных форумах и в статьях о том, заслуживает ли продавец доверия или с ним часто возникают проблемы.

3. Выясните, является продавец частным или юридическим лицом