69 000 автовладельцев получили напоминание во избежание принудительного страхования

Тем, кто не отреагировал на напоминание, ФДС в прошлом году отправил 27 500 платежных извещений касательно автоматического дорожного страхования, сообщается в пресс-релизе.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, в течение пяти лет неуклонно растёт количество собственников автомобилей, рискующих получить принудительное страхование незастрахованного транспортного средства. ”Большинство реагирует на напоминания, и поэтому принудительное страхование не применяется. Однако в некоторых случаях напоминание ФДС игнорируется, например когда автомобиль неисправен. Иногда человек не получает напоминание, потому что зарегистрировал в качестве своего местожительства дачу. Поэтому разумно время от времени самим проверять наличие обязанности застраховать транспортное средство”, — сказал Потсепп.

В прошлом году ФДС разослал более половины напоминаний, а именно 40 300 напоминаний, по электронной почте, а остальные — обычной почтой. По электронной почте напоминания получают те люди, которые настроили переадресацию почты со своего адреса электронной почты на портале eesti.ee на свой личный адрес электронной почты.

По состоянию на конец 2019 года в стране числилось 12 741 транспортное средство или его прицепа без автоматического дорожного страхования, что на 552 меньше, чем было в конце 2018 года.