14.11.2020, 18:21

600 000 жителям Эстонии придется перед выходом на пенсию найти свою трудовую книжку


Ивар Соопан
EST
600 000 жителям Эстонии придется перед выходом на пенсию найти свою трудовую книжку
Foto: Ivar Soopan

Если бы у Ааре Каролина (61 год) не сохранилось старой трудовой книжки, при выходе на пенсию ему пришлось бы подтверждать часть своего стража на основании архивных материалов, чтобы получать пенсию в том размере, в котором она ему положена. Многим будущим пенсионерам это предстоит сделать, пишет Maaleht.

”Мне было 16 лет, когда я начал работать спасателем воде, — вспоминает Ааре Каролин, который сейчас работает сомелье. — Работать было разрешено с 18 лет, но поскольку я плавал лучше, чем средний водный спасатель, то меня взяли”. До 1999 года стаж мужчины составлял 24 года, хотя не все работы будут учитываться при расчете пенсии. Тем не менее, большая часть рабочих мест у него в трудовой книжке записана и проблем не будет.

Данные о рабочих местах жителей Эстонии с 1999 года у Департамента социального страхования имеются, поскольку тогда произошла реорганизацию системы и пенсию стали рассчитывать на основании уплаченного социального налога, а не на основании проработанных лет. Пенсия за время, проработанное до 1999 года, рассчитывается таким образом, что каждый год умножается на годовой коэффициент пенсии, который является переменной величиной и в настоящее время составляет 7,104 евро. Таким образом, если Ааре Каролин проработал бы 24 года и не смог доказать этого Департаменту социального страхования, то потерял бы 170 евро ежемесячно.

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”Сейчас потенциально около 600 000 человек, учитывая их возраст, могли работать до 1999 года”, — говорит ведущий специалист отдела компенсаций Департамента социального страхования Алла Химма. ”В действительности эта цифра, скорее всего, меньше, так как не все в 18 лет начали работать или учиться или пошли в армию”.

На сегодняшний день только 74 723 человека принесли свою трудовую книжку в департамент и подтвердили трудовой стаж.

При этом подтверждать необходимо не только работу, но и службу в армии, время учебы и практики, воспитание детей и т. д. Более подробную информацию можно узнать на сайте департамента.

При этом у некоторых людей трудовая книжка могла не сохраниться, а некоторые вещи архивами подтвердить не получится. Статистики относительно количества людей, которые получаются меньшую пенсию по старости из-за того, что не смогли доказать часть своего стажа, у департамента нет.

Химма подчеркивает, что при начислении стажа принимается во внимание только официально проработанное время. Если у человека нет трудовой книжки или другого документа, подтверждающего стаж (либо если данные о работе частично отсутствуют), человеку не обязательно самому идти в государственный архив или искать информацию о документах на сайте архива.

”Сотрудники Департамента социального страхования помогают людям находить нужные документы и при необходимости делать запросы в архивы, — заверяет Химма. — Человеку можно вспомнить, когда, где и кем они работал, и отправить эту информацию нам через систему самообслуживания или по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Дополнительную информацию можно найти на сайте ведомства”.

По словам Химма, важно отметить, что за выдачу каждой справки из архива взимается плата. Размер пошлины в государственных архивах определяется Законом о государственной пошлине: 15 евро за выдачу архивной справки и 30 евро за выдачу в иностранном представительстве. Частные архивы имеют право взимать плату в соответствии с собственным прейскурантом.

Но как доказать, например, время службы в советской армии, если военный билет утерян?

”Время прохождения военной службы и альтернативной службы может быть подтверждено следующими документами: военный билет, удостоверение сил обороны, справка от воинской части, штаба воинской части, регионального военного округа, штаба округа либо отметка об обязательной военной службе в трудовой книжке”, — перечисляет Химма. ”Здесь важно, чтобы в представленном документе была указана дата начала и окончания службы. Если человек потерял или отдал военный билет, то эту информацию можно найти в архивах. Запрос в архив совершает Департамент социального страхования".

Если в Эстонии данных о службе в советской армии найти не удается, но известен регион прохождения службы и номер воинской части, департамент направляет запрос в Центральный архив РФ.

Лучше начать доказывать стаж работы заранее, а не откладывать на последний момент, поскольку поиск материалов в архиве занимает время. Еще же подтверждения в архивах отыскать не удается, нужно найти как минимум двух бывших коллег, чтобы они подтвердили департаменту, что вы действительно работали на этой должности.

”Иногда случается, что доказать факт работы не удается и это период к стажу не причисляется”, — признает Химма. ”Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться возможностью и отправить имеющиеся у вас документы в Департамент социального страхования, чтобы не допустить их потери и обеспечить, чтобы к выходу на пенсию имелись все необходимые данные”.

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