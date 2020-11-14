600 000 жителям Эстонии придется перед выходом на пенсию найти свою трудовую книжку

”Мне было 16 лет, когда я начал работать спасателем воде, — вспоминает Ааре Каролин, который сейчас работает сомелье. — Работать было разрешено с 18 лет, но поскольку я плавал лучше, чем средний водный спасатель, то меня взяли”. До 1999 года стаж мужчины составлял 24 года, хотя не все работы будут учитываться при расчете пенсии. Тем не менее, большая часть рабочих мест у него в трудовой книжке записана и проблем не будет.

Данные о рабочих местах жителей Эстонии с 1999 года у Департамента социального страхования имеются, поскольку тогда произошла реорганизацию системы и пенсию стали рассчитывать на основании уплаченного социального налога, а не на основании проработанных лет. Пенсия за время, проработанное до 1999 года, рассчитывается таким образом, что каждый год умножается на годовой коэффициент пенсии, который является переменной величиной и в настоящее время составляет 7,104 евро. Таким образом, если Ааре Каролин проработал бы 24 года и не смог доказать этого Департаменту социального страхования, то потерял бы 170 евро ежемесячно.

”Сейчас потенциально около 600 000 человек, учитывая их возраст, могли работать до 1999 года”, — говорит ведущий специалист отдела компенсаций Департамента социального страхования Алла Химма. ”В действительности эта цифра, скорее всего, меньше, так как не все в 18 лет начали работать или учиться или пошли в армию”.

На сегодняшний день только 74 723 человека принесли свою трудовую книжку в департамент и подтвердили трудовой стаж.

При этом подтверждать необходимо не только работу, но и службу в армии, время учебы и практики, воспитание детей и т. д. Более подробную информацию можно узнать на сайте департамента.

При этом у некоторых людей трудовая книжка могла не сохраниться, а некоторые вещи архивами подтвердить не получится. Статистики относительно количества людей, которые получаются меньшую пенсию по старости из-за того, что не смогли доказать часть своего стажа, у департамента нет.

Химма подчеркивает, что при начислении стажа принимается во внимание только официально проработанное время. Если у человека нет трудовой книжки или другого документа, подтверждающего стаж (либо если данные о работе частично отсутствуют), человеку не обязательно самому идти в государственный архив или искать информацию о документах на сайте архива.