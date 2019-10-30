6 причин хоть раз в жизни поработать за границей

После восстановления независимости многие жители Эстонии отправлялись за границу в стремлении заработать много денег. Поскольку сегодня уровень зарплат выровнялся, у людей больше нет такого желания переезжать за границу, а многие даже возвращаются в Эстонию. Но на самом деле, хоть раз в жизни поработать в другой стране невероятно полезно каждому.
”Мы ежегодно обучаем продажам в США сотни студентов и видим, как этот опыт помог людям добиться успеха после возвращения домой”, — отметил представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк.
”Пеэп Вайн, Яак Роосаарe, Райн Ранну — вот лишь некоторые наши выпускники, которые воодушевились активно заняться предпринимательством именно после работы в США, — пояснил Кукк. — Разумеется, они могли бы летом работать и на родине, скажем, официантами, но продажа книг в далекой Америке дарит ценный опыт, который пригодится затем практически во всех сферах жизни. В той или иной мере предпринимательством или инвестированием занимается большинство участвовавших в нашей программе”.
Кукк отметил, что вопрос тут не столько в опыте продажи книг, сколько в сопутствующих навыках, мировоззрении, уверенности в себе, умении ставить цели и так далее.
Преимущества работы за границей на примере Southwestern:
- Другая точка зрения. Неважно, где и когда именно — работа за границей позволяет глубже понять местную культуру и расширить кругозор. Можно увидеть новые интересные места, важную роль играет и языковая практика. Зачастую именно за границей у людей рождаются новые бизнес-идеи.
- Ценный опыт и практика. Перед тем, как отправиться в Америку каждый студент получает около 100 часов обучения и инструктажа, плюс 800 часов практики продаж за лето. На обычной работе, чтобы получить такой опыт требуется целый год, а стоимость подобного обучения составляет около 2500 евро. В последующие годы также добавляется опыт коучинга и управления командой.
- Контакты. Работая за границей, вы узнаете не только людей в вашей компании, но и бесчисленное количество местных жителей, которые могут быть оказаться полезными в жизни контактами.
- Качество практического опыта. Компания ежегодно руководит сотнями студентов и действует уже более 160 лет. Это значит, что со временем из всех ошибок были извлечены уроки, и теперь новички получают только все самое лучшее.
- Карьера. Многие студенты продолжают участие в программе Southwestern и в последующие годы, но уже в качестве наставников команды, что обеспечивает важную практику в части руководства. Для многих студентов это стало постоянной работой.
- Заработок. Хотя заработная плата в Эстонии заметно выросла, интенсивная работа за границей все же обеспечивает гораздо более высокий доход. Кроме того, дома обычно больше соблазнов потратить свой заработок прямо сразу. Если в среднем впервые занимающийся продажами студент зарабатывает за лето 6200 долларов, то на четвертый год работ заработок студента в среднем уже превышает 21 000 долларов.
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