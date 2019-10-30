6 причин хоть раз в жизни поработать за границей

”Мы ежегодно обучаем продажам в США сотни студентов и видим, как этот опыт помог людям добиться успеха после возвращения домой”, — отметил представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк.

”Пеэп Вайн, Яак Роосаарe, Райн Ранну — вот лишь некоторые наши выпускники, которые воодушевились активно заняться предпринимательством именно после работы в США, — пояснил Кукк. — Разумеется, они могли бы летом работать и на родине, скажем, официантами, но продажа книг в далекой Америке дарит ценный опыт, который пригодится затем практически во всех сферах жизни. В той или иной мере предпринимательством или инвестированием занимается большинство участвовавших в нашей программе”.

Кукк отметил, что вопрос тут не столько в опыте продажи книг, сколько в сопутствующих навыках, мировоззрении, уверенности в себе, умении ставить цели и так далее.

Преимущества работы за границей на примере Southwestern:

- Другая точка зрения. Неважно, где и когда именно — работа за границей позволяет глубже понять местную культуру и расширить кругозор. Можно увидеть новые интересные места, важную роль играет и языковая практика. Зачастую именно за границей у людей рождаются новые бизнес-идеи.