12.08.2019, 19:11
59 тысяч проданных билетов! Смотрите, сколько Metallica заработала на концерте в Тарту(1)
Согласно отчету Billboard Boxscore, американская рок-группа Metallica заработала на 13 концертах европейского тура более 70 миллионов долларов, передает PRP.
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