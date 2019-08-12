59 тысяч проданных билетов! Смотрите, сколько Metallica заработала на концерте в Тарту

Выручка от концерта в Тарту составила €4,79 млн, и это еще не самые большие сборы, передают "Деловые Ведомости".

Согласно данным, на концерт в Тарту было продано 59 099 билетов.

Данная сумма не включает в себя деньги с продажи продукции с атрибутикой группы на концерте, но при этом из нее и не вычтены расходы, связанные с проведением концерта.