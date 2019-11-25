584 евро в месяц, 3,48 евро в час: профсоюзы и работодатели подписывают соглашение о минимальной зарплате

Профсоюзы и работодатели сегодня в 12 часов в Центральном союзе профсоюзов подписывают соглашение об общегосударственной минимальной зарплате на 2020 и 2021 годы.
Соглашение о введении новых ставок родилось при посредничестве государственного примирителя на прошлой неделе. В соответствии с ним, в 2021 году общегосударственная минимальная зарплата повысится до 40% от средней по стране зарплаты.
Абсолютное значение минимальной зарплаты работодатели и профсоюзы зафиксируют следующим летом, взяв за основу летний экономический прогноз Банка Эстонии, который опубликуют в июне 2020 года.
Стороны рынка одновременно договорились инициировать совместное исследование влияния минимальной зарплаты на социально-экономическое развитие Эстонии.
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