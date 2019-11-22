5 способов, как нанять работника за рубежом

Хотя у эстонских предпринимателей есть много возможностей для привлечения иностранной рабочей силы, в поисках решения необходимо исходить, прежде всего, из потребностей и возможностей и работодателя, и работника. Еще до начала процесса найма работодателю также стоит оценить свою готовность заниматься бюрократией или оформлять для потенциального работника визу или вид на жительство.

1. Удаленная работа по договору о найме или договору о подряде

По словам адвоката бюро Hedman Partners Кристель Таэль-Саме, в качестве альтернативы трудовому договору работодателю стоит рассмотреть возможность заключения договора о найме или договора о подряде. ”Если речь идет о работе, которая не требует физического присутствия человека на рабочем месте, а время работы не имеет значения, то это может быть хорошей альтернативой, поскольку у договора о найме или договора о подряде нет никаких географических ограничений. Предпринимателю не нужно беспокоиться о наличии эстонской визы или вида на жительство. Тем не менее, следует иметь в виду, что поставщик услуг работает как самостоятельный предприниматель, поэтому контроль над его деятельностью весьма ограничен”, — сказала Кристель Таэль-Саме.

Поэтому, по ее словам, особенно важно договориться с поставщиком услуг о сроках и ожидаемых результатах работы.

2. Подбор персонала в Европейском союзе