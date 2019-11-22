5 способов, как нанять работника за рубежом

Если необходимо постоянное и долгосрочное присутствие работника в Эстонии, но предприниматель не хочет заниматься бюрократией, можно нанять граждан Европейского союза. ”Одной из основных свобод Европейского союза является свободное передвижение людей, и прием на работу гражданина Европейского союза с юридической точки зрения практически ничем не отличается от найма гражданина Эстонии”, — пояснила адвокат Hedman Partners.
Чтобы получить право на жительство, гражданин Европейского союза должен зарегистрировать свое место жительства в Регистре народонаселения и ходатайствовать о получении эстонского личного кода. В зависимости от характера трудовых отношений с гражданином Европейского союза может быть заключен трудовой договор, договор о найме или договор о подряде.
3. Виза для стартапа
Виза для стартапа — это дополнительный вариант привлечения зарубежной рабочей силы для начинающих предприятий. ”Право на жительство и право на работу, предоставленные на основании визы для стартапа, не входят в ограниченное законом количество видов на жительство. Однако для того, чтобы использовать эту визу для стартапа, работодатель должен быть стартапом — это оценивает экспертная комиссия”, — подчеркнула Таэль-Саме .
Чтобы получить визу для стартапа, потенциальный иностранный работник должен указать в своем ходатайстве о визе, что это виза для стартапа, а работодатель должен получить одобрение комиссии, которая решит, является ли это предприятие стартапом.
4. Краткосрочная работа
Если рабочий проект является краткосрочным, можно нанять иностранную рабочую силу в упрощенном порядке, зарегистрировав работу в Департаменте полиции и пограничной охраны. В этом случае у работника должно быть законное основание для пребывания в Эстонии, а период занятости не может превышать 365 дней в течение 455 последовательных дней.
Однако работодатель должен принимать во внимание критерии оплаты труда, которые различаются в зависимости от должности и квалификации работника.
5. Виза для проживания и работы в Эстонии
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