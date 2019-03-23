5 советов эстонским автомобилистам для прохождения техосмотра

Аасала обращает внимание, что необходимый автомобильный инвентарь должен быть все время в автомобиле, а не только на время техосмотра. ”Речь идет об обеспечении безопасности необходимым снаряжением и поэтому и законодательство требует, чтобы оно было всегда в автомобиле”, — отмечает он. Такими обязательными вещами, по словам Аасала, являются как знак аварийной остановки, противооткатные башмаки, так и проверенный и работоспособный огнетушитель, который при необходимости можно проверить и заверить во время осмотра. Если автомобиль используется в качестве рабочего, то в нем должна быть и автоаптечка.

2. Используй возможности бесплатного обслуживания и ремонта

”Если автомобиль, доставленный к нам на техосмотр, участвует в это же время в кампании по отзыву какого-то автопроизводителя, то у автовладельца есть возможность бронировать вместе с ТО и время для бесплатных работ по обслуживанию и ремонту в рамках кампании по отзыву”, — отмечает Аасала те возможности, которые предлагает официальное представительство автомобильного бренда автовладельцам.

3. Не забудь взять с собой необходимые документы

”Хотя большинство сегодняшних ежедневных процессов мы осуществляем дигитально, все же владелец автомобиля должен на техосмотр захватить как личный документ, так и технический паспорт автомобиля. Также не стоит забывать про доверенность, если дело имеем не с владельцем, а с пользователем автомобиля, который не отмечен в техпаспорте”, — напоминает Аасала. В случае повторного техосмотра необходимо взять с собой контрольную карту предыдущего техосмотра. Если же речь идет о внеочередном осмотре, то с собой нужно иметь контрольный акт технического состояния автомобиля, а в случае такси — свидетельство об установке таксометра.

4. Закажи в автосервисе автоматическое оповещение о сроке техосмотра

Для того, чтобы не забыть о ТО, водители заказывают для себя специальное оповещение. ”Поскольку в прошлом году в Европе вступил в силу новый закон о защите личных данных, советую всем, кто желает для своего удобства получать напоминания о техосмотре, проверить свои данные в автосервисе и подтвердить их, потому что без этого оповещение отправлять нельзя”, — отмечает Аасала, по словам которого продавцы автомобилей или же автотехники могут сегодня оповещать автовладельца только через Департамент шоссейных дорог о крупных поломках, но не о мелких ремонтных работах.

5. Забронируй время для обслуживания на странице и исключи ожидания в очереди

Аасала напоминает, что обычно начало и конец месяца наиболее заняты техосмотром, поскольку именно в эти периоды стараются пройти очередной техосмотр или же успеть это сделать, когда сроки уже поджимают. ”В то же время не нужно ждать в очередях, если заранее забронировать время на странице — тогда можно приехать на место к оговоренному времени и сделать осмотр за 15-20 минут”, — говорит Аасала и добавляет, что результатом техосмотра является возможность и дальше пользоваться автомобилем или же владельцу дают месяц времени для повторного техосмотра. Как свободное время, так и место проведения техосмотра, автовладелец может найти на странице автосервиса.

”Техосмотр точно не стоит откладывать на последний момент — иначе возникает риск получения штрафов за езду на автомобиле без ТО”, — напоминает Аасала всем автовладельцам, которые обязаны каждые два года проходить техосмотр, если речь не идет о только что приобретенном автомобиле.