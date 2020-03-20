5 самых перспективных специальностей в 2020 году

Несмотря на то, что Эстония входит в двадцатку стран с самым высоким процентом занятости населения — согласно данным Организации европейского экономического сотрудничества (OECD), процент занятого населения составляет 74,7% — тема трудоустройства, а именно перспективности и уровня оплачиваемости, характерного для определенной профессии, беспокоит многих эстоноземельцев.

Особенно актуальной она является для тех, кто только окончил среднюю школу и еще не решил, по какому пути пойти. А ведь учитывая нынешнюю дороговизну обучения в вузах, многим придется брать кредит для оплаты учебы — поэтому они должны с особой скрупулезностью подойти в вопросу выбора будущей специальности. И в этом, надеемся, им поможет составленный нами список пяти самых перспективных — а некоторые из них являются также самыми высокооплачиваемыми — профессий в 2020 году.

Блокчейн-разработчик

Не секрет, что специальности, связанные с разработкой программного обеспечения, до сих пор являются одними из самых популярных среди молодежи и людей среднего возраста, а также одними из самых высокооплачиваемых на рынке труда. Однако в последние годы особенно востребованы разработчики блокчейн — инновационной технологии, которая представляет собой распределенную базу данных, упорядоченную в цепочку, состоящую из блоков, куда записывается определенная информация (отчеты о денежных транзакциях, персональные данные). Сама технология популяризируется с 2010 года — с появлением первой криптографической цифровой валюты под названием Биткоин.

Согласно данным различных рекрутинговых агентств, спрос на квалифицированных специалистов в сфере блокчейн вырос за последние пять лет на 517 %. А как известно, закон рынка труда гласит, что повышенный спрос на определенную специальность зачастую конвертируется в значительно более высокий уровень оплаты труда. Самый популярный язык программирования в этой сфере — Solidity, являющийся основой другой популярной криптовалюты — Ethereum.

Пилот коммерческих дронов





Источник: dronelife

Тот, кто хотя бы отчасти знаком с миром высоких технологий, знает, что применение летательным аппаратам под названием дроны находят не только в армии — для разведки и нанесения ракетных ударов по наземным целям — но также и в бизнесе, например, для доставки товаров по воздуху.

Как и любое воздушное средство, дроны нуждаются в пилоте, управляющем ими в режиме реального времени. И если раньше контроль над дроном был скорее дополнительным навыком, то сейчас он перерос в полноценную профессию, которую, по сообщениям Федерального управления гражданской авиации США, ожидает беспрецедентный всплеск популярности в 2020 году.

Специалист по аналитике данных

Если вы смотрели фильм ”Брекзит” с непревзойденным Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, то наверняка уже поняли важность аналитики так называемых ”больших данных” для жизни как отдельных личностей, так и целых стран. Проще говоря, в интернете находятся практически все данные о его пользователях, и тот, кто умеет их анализировать, держит руку на пульсе мира. Применение этой специальности можно найти в различных сферах бизнеса, науки и даже политике.

Диетолог

По мере увеличения своего благосостояния, люди все больше начинают задумываться о собственном здоровье и долголетии, важнейшей частью которого является правильное и сбалансированное питание. И если раньше все сводилось к более-менее стандартному набору продуктов и концепциям, то сейчас диетология вышла на совершенно новый уровень. А самое главное, спрос на профессиональных диетологов растет сумасшедшими темпами, благодаря соцсетям и фитнес-индустрии.

Финтех-специалист

Финтех — аббревиатура словосочетания ”финансовые технологии” — это индустрия, которая включает в себя как работу в традиционных финансовых институциях: банки, хедж-фонды, инвестиционные компании, а также в секторе инновационных технологий. Индустрия финансов уже давно стала двигателем для экономик многих развитых стран, в частности США. Перечень специальностей здесь неимоверно широк: от трейдера до менеджера стартапа, а заработные платы — одни из самых высоких в мире.