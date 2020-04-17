17.04.2020, 13:10

5 правил для избежания негативного влияния коронакризиса на семейные финансы

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Palgakärped
PalgakärpedFoto: Argo Ingver

Негативное влияние коронавируса коснулось сегодня многих. Это стало огромной проблемой для стран, предприятий и всего населения, пишет SEB. Для многих экономическая стагнация означает значительное снижение доходов и беспокойство о будущем, которое часто усугубляется финансовыми обязательствами — кредитами, лизингами и т. п.

Как вести себя в такой ситуации? Лучше ли сначала использовать имеющиеся сбережения и задействовать инвестиционный и пенсионный фонд, или же сначала как можно скорее связаться с банком и попросить платежный отпуск?

Планируйте свои доходы и расходы

В нынешнее время, когда никто из нас не знает точно, как быстро мы одолеем вирус и как ситуация повлияет на нашу экономику, первая рекомендация для всех — сначала тщательно распланировать свои доходы и расходы, чтобы избежать ненужных трат. Важно экономить на расходах, даже если сейчас вам кажется, что снижение доходов маловероятно. и у вас достаточно сбережений, чтобы пережить трудное время. Особенность нашего нынешнего кризиса заключается в том, что его возникновение вообще не связано с экономикой, и поэтому дополнительная подготовка в любом случае приветствуется, особенно в ситуации, когда домашний карантин предлагает хорошие возможности для экономии. Так, за счет проведенных в карантине дней вы можете значительно сократить свой бюджет, поскольку становятся неактуальными многие статьи расходов — питание и кофе вне дома, расходы на спортивный клуб, расходы на развлечения, частично расходы на бензин, а также эмоциональные покупки. Все это должно значительно облегчить планирование и экономию.

Используйте сбережения

Если ваш доход сократился или у вас есть основания полагать, что он сократится в ближайшем будущем, то самое время воспользоваться сбережениями. Коронакризис — практически идеальный пример того, почему нам всем нужно накапливать сбережения. В то же время не следует забывать, что трата сбережений должна быть правильно спланирована, чтобы избежать расходования других долгосрочных инвестиций, таких как пенсионные накопления или деньги, накопленные на обучение детей, особенно в ситуациях, когда стоимость этих инвестиций может резко снизиться из-за спада на рынках. Если вы изымаете свои пенсионные накопления во время кризиса, вы не только теряете в их стоимости, продавая свои акции в условиях рыночного спада, но и теряете возможность получить прибыль от будущего роста. В результате речь идет практически о двойных потерях.

Сознательно управляйте своими финансами

Государство готово прийти на помощь тем, кто потерял работу или чей доход сократился и у кого нет сбережений. Это вселяет во всех нас чувство уверенности и безопасности в трудное время. Однако в этой ситуации контроль над своими расходами должен быть особенно строгим.

Исходя из этого, можно сформулировать пять основных правил поведения в период кризиса:

1. Сократите свои расходы, даже если ваше финансовое будущее пока еще ничем не омрачено. Нынешний кризис непредсказуем, а сегодняшняя ситуация предлагает хорошие возможности для сбережений;

2. Заблаговременно планируйте свой финансовый горизонт — составьте конкретный финансовый план как минимум на три месяца;

3. Если ваше финансовое положение значительно ухудшилось и у вас имеются сбережения, то пришло время начать их использовать.

4. Поставьте перед собой цель не использовать инвестированные и собранные в пенсионном фонде деньги, стоимость которых сейчас значительно снизилась.

5. Если вы считаете, что накопленных вами средств в ближайшем будущем будет уже недостаточно для покрытия всех ваших обязательств, то свяжитесь со своим банком. Вместе мы обсудим, как лучше всего справиться с имеющимися обязанностями в это сложное время.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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