5 отличных способов без труда сэкономить на электричестве

За последние десятилетия бытовое электропотребление возросло в несколько раз, потому что в наших домах стало значительно больше электроприборов. Почти в каждом доме есть хотя бы один дигибокс, роутер, компьютер, электрический чайник и на самом деле много чего еще.

Несмотря на рост числа электроприборов, расходы любой семьи на электричество можно легко сократить. Большинство способов, которые позволяют это сделать, очень просты, но могут уменьшить уже следующий счет. Сэкономить можно всегда, независимо от величины счета за электроэнергию.

Пользуйтесь отоплением разумно

Поскольку в эстонском климате приходится отапливать жилье почти полгода, на это и расходуется больше всего энергии. У любой системы отопления есть свои плюсы и минусы. Например, электрорадиаторы и напольное отопление предполагают, возможно, и небольшие начальные вложения, но постоянные расходы зимой, когда электричество стоит дорого, могут быть весьма значительными.

Да, в вашей любимой ванной приятно стоять на каменном полу с подогревом, но еще неизвестно, насколько такое удобство влияет на ваш счет за электроэнергию. Или, например, воздушный тепловой насос гораздо экономичнее старого масляного радиатора или вентиляторного обогревателя.

Выключайте

В современном доме вполне может быть до 20 устройств, которые постоянно находятся в режиме ожидания и потребляют энергию не только в период активного их использования, а вообще всегда, 24 часа в сутки, каждый божий день. Потребление энергии электроприборами в режиме ожидания может составлять до 10 % счета за электричество.

Подумайте об окупаемости

Приобретая новый электроприбор, обращайте внимание не только на цифры на ценнике, но еще и на то, во что вам обойдется эксплуатация этого прибора. Более дорогая, но и более экономичная техника сплошь и рядом окупается за пару лет. Если заменить 20-летний холодильник на новый, с маркировкой A++, то в год можно экономить до 33 евро, а если мыть посуду не вручную, а в посудомоечной машине, то на воде и ее подогреве можно сэкономить 40–79 евро.

Уменьшите температуру

Стирать не обязательно при 60 и даже при 40 градусах. Не слишком запачканным вещам достаточно и 30. Не стоит также выкручивать на максимум температуру напольного отопления или бойлера. Бойлеру вообще хватит 55 градусов, при этом еще и уменьшится образование накипи, что, в свою очередь, повлияет на его КПД. Понижение температуры в помещении на один градус Цельсия означает почти пятипроцентную экономию на отоплении.

Потребляйте сознательно

Поскольку Эстония перешла на почасовые дистанционные счетчики, клиенты Eesti Energia могут, например, с почасовой точностью узнавать в самообслуживании или через мобильное приложение, как их электропотребление меняется по времени, и сравнивать его по неделям, месяцам или годам. Если следить за потреблением, можно точно знать, какое влияние на него оказывают, предположим, более энергоэффективные бытовые приборы или начало отопительного сезона. Если удастся найти, где можно сэкономить, и экономить хотя бы один киловатт-час, это дополнительно отразится на счете за электроэнергию троекратно, потому что соответственно снизится и сетевая плата, и акциз на электроэнергию, и плата на возобновляемую энергию.

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