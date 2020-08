5 безопасных обучающих приложений, которые можно загрузить в телефон ребенка перед школой

В современном дигитализированном мире все носят с собой смартфоны — это касается и большинства школьников. Если вы доверили своему ребенку смартфон, то это может быть полезно и для родителей — среди мобильных приложений есть такие, которые позволят убедиться в безопасности ребенка и предложить ему поучительные развлечения.

По словам директора по коммуникациям компании Huawei Eesti Хелерин Кукк, на смартфон ребенка можно установить приложения, которые будут поддерживать его безопасность как в виртуальном, так и в реальном мире. ”На платформе AppGallery можно найти приложения, которые позволяют отслеживать действия ребенка в телефоне, давать уроки безопасного поведения и даже следить за его местонахождением”, — сказала Кукк.

Результаты исследования EU Kids Online, проведенного в 2018 году в Эстонии, показали, что 21 процент родителей использует ту или иную программу наблюдения, чтобы отслеживать сайты, которые посещают их дети. Такой же процент родителей использовал приложения, позволяющие блокировать контент или ограничивать время, проведенное ребенком в интернете. Какие предложения могут помочь обеспечить безопасность детей?

Chat with parents

Приложение позволяет ребенку быть на связи с родителями — туда можно добавить всю семью, включая бабушек и дедушек. Вместо длинных телефонных звонков ребенок может через приложение посылать близким сообщения или аудиозаписи о своих занятиях или местонахождении, чтобы они не волновались. В экстренной ситуации поможет тревожная кнопка в приложении — ребенок может нажать на нее, если ему нужна помощь, и родители получат соответствующее сообщение.

Find My Kids

Find My Kids — приложение для родителей, позволяющее сохранять спокойствие, когда ребенок находится вне дома и не отвечает на звонки. С помощью GPS-локатора в приложении можно отслеживать местонахождение ребенка на карте и историю его передвижений за день, что поможет убедиться, что ребенок не посещает опасные места и проводит время в компании хороших людей. Кроме того, можно прослушивать звуки рядом с телефоном ребенка и отправлять на его телефон громкий сигнал, если устройство потерялось. В приложение Find My Kids встроен также контроль приложений и уровня заряженности аккумулятора, с помощью которого можно отслеживать используемые ребенком приложения и напоминать о необходимости зарядить телефон в нужный момент.

HERE We Go

Это локационное приложение, которое позволит ребенку легко ориентироваться в городе и поможет ему пользоваться общественным транспортом. Приложение предоставляет пошаговые инструкции по достижению места назначения пешком или на автобусе и подскажет, где надо выходить из общественного транспорта. Это приложение чрезвычайно важно, если ребенок только учится запоминать дорогу в школу и ему нужно безопасно добраться до правильного места назначения.

Minder — for child

Приложение Minder разработано в двух частях: одна для смартфона ребенка и другая для смартфона родителя. Приложение отслеживает действия ребенка не только в виртуальном мире, но и в реальном. Задавайте ребенку повседневные задания и получайте от него визуальные подтверждения, когда домашняя работа будет выполнена, — это увлекательная и интерактивная форма общения. Кроме того, с помощью приложения можно отслеживать и местонахождение ребенка.

Monefy

Приложение Monefy обучает ребенка экономить деньги и отслеживает его расходы. Это больше, чем контроль за расходами — с помощью Monefy можно сравнивать доходы с расходами, планировать бюджет и максимально эффективно экономить карманные деньги. Никогда не бывает слишком рано обучать ребенка обходиться с деньгами.

По словам директора по коммуникациям, в мире, который все более дигитализируется, приложения для родителей набирают популярность. ”Дети соприкасаются с мобильными приложениями с рождения, а в школьном и подростковом возрасте родители смело используют разные возможности для обеспечения безопасности своих детей и отслеживания их действий в виртуальном мире”, — отметила Кукк. Это демонстрирует и статистика AppGallery.

