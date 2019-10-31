43 % работодателей планируют повысить зарплаты работникам

В ходе последнего опроса работодателей выяснилось, что эстонские предприятия вступают в следующее полугодие по-прежнему с оптимистичными планами относительно вербовки и роста. По сравнению с осенью прошлого года план по созданию новых рабочих мест остается почти на том же уровне — год назад новые рабочие места планировали создать 39 % работодателей, этой осенью — 40 %. Дополнительную рабочую силу планируют нанять 69 % работодателей, что за год снизилось всего на один процентный пункт. Повысить зарплаты по-прежнему планирует большое количество работодатели, т. е. 43 %, год назад повышение основной зарплаты планировали 40 % участников исследования.

”Из проводимого одиннадцатую осень подряд исследования тенденций рынка труда следует, что многие эстонские предприятия по-прежнему имеют оптимистичные планы развития. Создается впечатление, что, несмотря на признаки охлаждения экономики, в Эстонии существует немало работодателей, которые видят в данный момент прекрасную возможность привлечь в команду необходимую рабочую силу, расшириться и захватить рынок, — комментирует исследование менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — На планы работодателей по вербовке и на тенденции в сфере зарплаты во многом влияет и исключительная активность работников на рынке труда — за квартал работу меняют около 50 000 работников, поэтому для сохранения лояльности существующих работников нужно постоянно следить, чтобы зарплаты на предприятии оставались конкурентоспособными”.