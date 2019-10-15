4 причины, почему работодатели не указывают зарплату в объявлении

По данным опроса: 50% работодателей не хотят открывать зарплату, 22% делают это иногда, и только 28% всегда указывают размер будущей зарплаты.

”В Латвии уже действует закон, обязывающий указывать размер зарплаты при публикации объявления. Хоть такой закон необходим и в Эстонии, работодатели будут искать лазейки, как этого избежать. Их страхи вполне понятны, и закон мало что изменит. Хороших специалистов очень часто перекупают хорошей зарплатой; всегда есть те, кому важнее зарплата, а не работа; всегда найдутся работники, которые считают, что новичков ценят больше. Вот только мы знаем, что опыт работодателей, которые указали зарплату — положительный. Для положительного результата надо пробовать, надо приводить коммуникации внутри фирмы в порядок, и получать доверие кандидатов” — сделала вывод Марим Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online.

Основные проблемы, которые привели работодатели:

· Зарплата часто суммируется из разных частей, что не дает указать точную зарплату

· Нынешние работники получают меньше, чем работодатель готов платить новому работнику

· Открытая зарплата завлекает кандидатов, которые заинтересованы только в получении денег, и отпугивает тех, кто был бы идеален для этой должности, но попросил бы больше денег