4 причины, почему работодатели не указывают зарплату в объявлении

В начале октября CV-Online провел исследование среди 200 предприятий и 859 потенциальных кандидатов, чтобы прояснить, насколько важно указан ли в объявлении размер зарплаты, и причины, почему 3/4 работодателей этого не делают.
Опрос прояснил, что только 28% работодателей всегда указывают зарплату, и то, что для 70% опрошенных более крупная зарплата — это основный критерий и мотиватор при смене работы.
В начале октября CV-Online провел исследование среди 200 предприятий и 859 потенциальных кандидатов, чтобы прояснить, насколько важно указан ли в объявлении размер зарплаты, и причины, почему 3/4 работодателей этого не делают.
По данным опроса: 50% работодателей не хотят открывать зарплату, 22% делают это иногда, и только 28% всегда указывают размер будущей зарплаты.
”В Латвии уже действует закон, обязывающий указывать размер зарплаты при публикации объявления. Хоть такой закон необходим и в Эстонии, работодатели будут искать лазейки, как этого избежать. Их страхи вполне понятны, и закон мало что изменит. Хороших специалистов очень часто перекупают хорошей зарплатой; всегда есть те, кому важнее зарплата, а не работа; всегда найдутся работники, которые считают, что новичков ценят больше. Вот только мы знаем, что опыт работодателей, которые указали зарплату — положительный. Для положительного результата надо пробовать, надо приводить коммуникации внутри фирмы в порядок, и получать доверие кандидатов” — сделала вывод Марим Вийрес, маркетинг-менеджер CV-Online.
Основные проблемы, которые привели работодатели:
· Зарплата часто суммируется из разных частей, что не дает указать точную зарплату
· Нынешние работники получают меньше, чем работодатель готов платить новому работнику
· Открытая зарплата завлекает кандидатов, которые заинтересованы только в получении денег, и отпугивает тех, кто был бы идеален для этой должности, но попросил бы больше денег
· Конкуренты начнут предлагать вашим кандидатам и работникам более крупную зарплату, ”выкупая” их
Только 20% нанимателей верят, что надо ввести закон об указании зарплаты, а 70% против такого закона. Опрос проводился и среди жителей Эстонии, 42% из которых в активном поиске работы. 76% респондентов выбрали зарплату, как основной критерий для смены работы. 29% опрошенных сказали, что довольны своим нынешним доходом.
Когда мы спросили, как мы можем сделать CV-Online лучше, то основным предложением стало ”публиковать больше вакансий с указанной зарплатой”. Это выбрали 68%.
Опрошенные могли также оценить важность зарплаты по десятибалльной шкале, и 70% опрошенных оценили важность на 8 и выше.
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