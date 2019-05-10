"15 министров — чрезмерная роскошь для Эстонии". Предприниматели против создаваемого поста министра внешней торговли и ИТ

EVEA отмечает, что факт ликвидации должности министра предпринимательства достоин сожаления — новая должность министра внешней торговли и ИТ представляет очень важные сферы, но довольно узкие.

По мнению ассоциации, подобное решение посылает негативный сигнал как предпринимателям так и другим странам, и создает впечатление, что в Эстонии считаются важными лишь две эти сферы, в которых работает менее четверти всех действующих в Эстонии предприятий.

EVEA считает, что за развитие предпринимательства должен отвечать министр экономки.

По их оценке, отделение внешней торговли и ИТ от сферы предпринимательства дорого обойдется налогоплательщикам. "15 министров вместе с множеством советников и референтов — чрезмерная роскошь для Эстонии", — отмечает ассоциация и предлагает ликвидировать все должности министров без портфелей.