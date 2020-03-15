140 000 учеников переходят на э-обучение. Разработчики предложили бесплатные ИТ-решения и помощь

Предприятия, занимающиеся технологиями в сфере образования, решили предоставить некоторые необходимые услуги бесплатно и обучить людей ими пользоваться.
”Столь быстрый перевод 140 000 учеников на иную форму обучения — это большая нагрузка для всех. У нас в Эстонии много решений, которые помогли бы надомному обучению. Мы объединили эти предприятия и предлагаем помощь, предоставляя свою продукцию для бесплатного пользования. Также мы готовы в экстренном порядке разрабатывать новые решения для поддержки дистанционного обучения”, — сказал исполнительный директор 99math Тынис Кусмин.
Перечень услуг доступен по адресу koduope.99math.com. Он постоянно пополняется.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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