12 000 детей пробежали в поддержку создания возможностей совместных игр с детьми в инвалидных колясках

”Каждый из вас пробежит сегодня пару сотен метров, в расчете на всех это составляет больше двух тысяч километров. Это примерно такое же расстояние, как если бы мы бежали отсюда до Парижа, Лондона или Венеции. Так же и с благотворительностью — если каждый сделает свой небольшой вклад, в итоге получится единое большое дело”, — сказала президент Керсти Кальюлайд участникам эстафеты.

В обустроенном год назад возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра игровом парке установлены специальные качели, карусель и полосы препятствий для людей в инвалидных колясках. Для них все это означает возможность проводить время на свежем воздухе и вместе с тем учиться ездить в инвалидной коляске по брусчатке, пересекать бордюры и водосточные желоба, чтобы увереннее чувствовать себя, передвигаясь по улицам. Игровой парк открыт для пациентов центра, горожан и туристов.

Хаапсалуский неврологический реабилитационный центр — это крупнейшее в Эстонии учреждение, оказывающее услуги восстановительного лечения людям с ограниченными возможностями движения. Ежегодно лечение там проходят около 3500 человек, в том числе лишившиеся способности двигаться дети. Люди, в результате несчастного случая или болезни потерявшие способность двигаться, получают в Хаапсалу восстановительное лечение и их обучают необходимым в повседневной жизни навыкам.

Благотворительная эстафета Teatejooks состоялась уже в 14 раз. В этом году средства собирают на расширение игрового парка для людей, использующих инвалидные коляски, который находится поблизости от Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. Лечение утративших способность двигаться детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре можно поддержать, в любой момент позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию в размере 7 евро. Кроме того, можно сделать денежный перевод на благотворительный счет MTÜ Tallinnmeeting в банке Swedbank EE292200221066301357.

Эстафету Teatejooks организует MTÜ Tallinnmeeting, занимающееся организацией различных спортивных мероприятий и состязаний. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp компании Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.