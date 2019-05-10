10.05.2019, 21:00

12 000 детей пробежали в поддержку создания возможностей совместных игр с детьми в инвалидных колясках


rus.delfi.ee
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12 000 детей пробежали в поддержку создания возможностей совместных игр с детьми в инвалидных колясках
Foto: Teatejooksu korraldajad

Вчера по всей Эстонии прошла благотворительная эстафета Teatejooks, к которой присоединились более 12 000 детей. Teatejooks поддерживает расширение игрового парка для людей, использующих инвалидные коляски, который находится около Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. В этом году Teatejooks проходит для создания возможностей совместных игр с детьми в инвалидных колясках — каждый может сделать пожертвование, позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777 (цена звонка 7 евро).

На старт эстафеты Teatejooks вышли более 12 000 школьников, забег состоялся в 26 местах по всей Эстонии. В эстафете приняли участие ученики 5-9 классов в командах по 8 человек. В Таллинне забег стартовал в парке Кадриорг перед президентским дворцом, в это же время президент Керсти Кальюлайд дала старт эстафете Teatejooks на тартуской Ратушной площади.

Приветствуя участников, президент Кальюлайд напомнила, что благотворительная эстафета помогает поддержать расширение игрового парка для использующих инвалидные коляски людей возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. В этом году в игровой парк планируется добавить несколько новых аттракционов, в том числе городок для лазания и песочницы разной высоты, что позволит утратившим способность двигаться детям играть на улице с другими детьми.

”Каждый из вас пробежит сегодня пару сотен метров, в расчете на всех это составляет больше двух тысяч километров. Это примерно такое же расстояние, как если бы мы бежали отсюда до Парижа, Лондона или Венеции. Так же и с благотворительностью — если каждый сделает свой небольшой вклад, в итоге получится единое большое дело”, — сказала президент Керсти Кальюлайд участникам эстафеты.

В обустроенном год назад возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра игровом парке установлены специальные качели, карусель и полосы препятствий для людей в инвалидных колясках. Для них все это означает возможность проводить время на свежем воздухе и вместе с тем учиться ездить в инвалидной коляске по брусчатке, пересекать бордюры и водосточные желоба, чтобы увереннее чувствовать себя, передвигаясь по улицам. Игровой парк открыт для пациентов центра, горожан и туристов.

Хаапсалуский неврологический реабилитационный центр — это крупнейшее в Эстонии учреждение, оказывающее услуги восстановительного лечения людям с ограниченными возможностями движения. Ежегодно лечение там проходят около 3500 человек, в том числе лишившиеся способности двигаться дети. Люди, в результате несчастного случая или болезни потерявшие способность двигаться, получают в Хаапсалу восстановительное лечение и их обучают необходимым в повседневной жизни навыкам.

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Благотворительная эстафета Teatejooks состоялась уже в 14 раз. В этом году средства собирают на расширение игрового парка для людей, использующих инвалидные коляски, который находится поблизости от Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. Лечение утративших способность двигаться детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре можно поддержать, в любой момент позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию в размере 7 евро. Кроме того, можно сделать денежный перевод на благотворительный счет MTÜ Tallinnmeeting в банке Swedbank EE292200221066301357.

Эстафету Teatejooks организует MTÜ Tallinnmeeting, занимающееся организацией различных спортивных мероприятий и состязаний. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp компании Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.

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