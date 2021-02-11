10 вещей, которые важно знать о декларации о доходах

Расчет подоходного налога при поручительстве по кредиту или ходатайстве о совместном кредите
Поручитель по кредиту не имеет права на вычет процентов, даже в том случае, если он является собственником жилья. Если жилье находится в совместной собственности, и у недвижимости имеется два собственника, которые оба являются также и заемщиками, то они оба имеют право декларировать проценты по жилищному кредиту и вычитать их из дохода пропорционально своей доли собственности.
Освобождение от подоходного налога в случае продажи возвращенного имущества и продажи дачи
Кроме продажи своего жилья, от подоходного налога освобождается также продажа противоправно отчужденного и возвращенного имущества, а также имущества, полученного путем приватизации с преимущественным правом покупки. Подоходный налог также не требуется уплачивать при продаже такого садового дома или дачи, размер недвижимости при которой не превышает 2500 квадратных метров, и которая находилась в собственности продавца минимум два года.
Расчет подоходного налога в случае наследства или договора дарения
Если человек желает продать полученное в наследство жилое помещение или жилой дом, который наследник до продажи использовал в качестве места жительства, то, при условии, что в течение предыдущих двух лет он не продал ни одного другого места жительства, в отношении полученного от продажи наследства дохода обязательство по уплате подоходного налога не применяется.
Однако в случае продажи имущества, полученного на основании наследования или сделки по дарению, которое продавец не использовал в качестве места жительства, изначальной ценой имущества назначается ноль евро, и при продаже этого имущества подоходный налог должен быть уплачен со всей цены продажи. Например, если внук продал унаследованную от своей бабушки квартиру за 100 000 евро, при том, что бабушка приобрела ее за 70 000 евро, то уплаченная бабушкой цена покупки вычтена быть не может, и подоходный налог будет необходимо уплатить со всей цены продажи.
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