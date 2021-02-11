10 вещей, которые важно знать о декларации о доходах

Ставка необлагаемого дохода зависит от размера дохода

С 2018 года в Эстонии действует общая ставка необлагаемого дохода в размере до 500 евро в месяц. В случае людей, годовой доход которых составляет до 14 400 евро, применяется необлагаемый доход в размере 6000 евро в год. Если годовой доход находится в пределе 14 400–25 200 евро, то расчет необлагаемого подоходным налогом дохода является более сложным, так как в таком случае необлагаемый доход уменьшается в соответствии с формулой 6000 — 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода — 14 400). Если годовой доход превышает 25 200 евро, то необлагаемый доход отсутствует.

Расчет процентов по жилью

Физическое лицо имеет право вычесть из дохода проценты по кредиту или лизингу на жилой дом или квартиру, приобретенную для себя в качестве жилья, однако закон устанавливает в этом отношении максимальный верхний предел вычитаемых процентов. Проценты по жилищному кредиту можно вычесть из облагаемого налогом дохода в сумме до 300 евро, при этом возврат подоходного налога с данной суммы составляет 20 процентов, т.е. максимум 60 евро.

Вычесть из дохода можно проценты только по одному жилищному кредиту. Если у подателя декларации несколько жилищных кредитов, то ему нужно решить, данные какого кредита будут внесены в декларацию о доходах через интернет-банк. Если в течение одного и того же года прекращается кредитный договор, заключенный для приобретения одного жилья, и заключается новый кредитный договор для приобретения другого жилья, то из дохода можно вычесть проценты, уплаченные на основании обоих договоров. Это можно сделать только в том случае, если проценты не уплачиваются одновременно.

Если жилищный кредит использовался помимо приобретения или строительства жилья еще и для другой цели, например, для приобретения мебели, то из дохода можно вычесть только проценты по той части кредита, которая использовалась для приобретения жилья. В случае выполнения ремонта право на вычет процентов по жилищному кредиту отсутствует.

Передача остатка не вычтенного из дохода процента супругу или супруге