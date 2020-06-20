10 советов, которые помогут безработному выйти из сложного положения

Не ждите идеального предложения

Опыт и статистика подтверждают — чем дольше человек остается безработным, тем сложнее ему найти работу. При этом не важно, какова ситуация на рынке — в тучные годы вероятность столкнуться с такой проблемой ничуть не ниже. Отсюда совет — не ждите, пока вам на голову свалится работа по специальности с великолепной зарплатой.

Составьте резюме, которое пробудит интерес, и напишите хорошее мотивационное письмо

Многие лишившиеся работы люди годами или даже десятилетиями работали в одной и той же организации, поэтому в принципе не имеют резюме либо оно безнадежно устарело. Именно резюме — это то, что поможет выделиться на фоне других кандидатов. Резюме должно быть честным и соответствовать должности, на которую вы нанимаетесь, но в то же время оно должно выполнять свою функцию — помогать обратить на вас внимание и пробуждать интерес. То же касается и мотивационного письма — его нужно адаптировать к каждой вакансии. При необходимости за советом по составлению резюме можно обратиться к специалисту.

Беритесь за временную работу

Если вы остались без работы, не избегайте кратковременной занятости, даже если она далека от вашей специальности. Особенно это актуально, если ваша профессия находится под угрозой исчезновения — берясь за подработки, вы сможете понять, какая альтернативная сфера деятельности вас интересует, а какая точно вам не подходит. Если новых рабочих мест сейчас появляется немного, то уж временная работа точно не в дефиците.

Учите языки

Людям, чей родной язык — не эстонский, можно посоветовать поработать над знанием государственного языка. Без эстонского языка в нашей стране и сейчас непросто, а будет становиться еще сложнее. Спросите о бесплатных курсах в Домах эстонского языка. Возможности изучения государственного языка можно найти и в Интернете. Уделяя изучению языка даже полчаса в день, вы уже заметите серьезный прогресс.

Подтянуть язык или выучить новый можно порекомендовать и людям, у которые родным называют эстонский. На рынке труда в Эстонии ценятся английский, русский, финский, шведский, немецкий и другие языки.