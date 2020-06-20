10 советов, которые помогут безработному выйти из сложного положения

Обзаведитесь хобби, которое можно монетизировать, и доведите увлечение до совершенства
Многие хобби позволяют зарабатывать, если вы достаточно компетентны. В самом крайнем случае их можно превратить в подработку. Многие фотографируют, увлекаются рукоделием, на ”ты” с ремонтом или занимаются спортом, но мало кто делает это на уровне, позволяющем заработать. Научитесь чему-то новому, но тому, чем не увлекается каждый второй, или усовершенствуйте уже имеющийся навык, и станьте в этом деле мастером, чтобы иметь возможность обратить этот навык в деньги. Когда вашу кандидатуру будут рассматривать на ”настоящей” работе, дополнительные навыки также вполне могут пригодиться.
Займитесь предпринимательской деятельностью
Не каждому дано быть самому себе начальником и заниматься предпринимательством, но не попробовав — не узнаешь. Кризис — идеальное время, чтобы мыслить творчески и запустить новый проект. Не стоит сразу замахиваться на грандиозные дела — лучше начать что-то новое на базе имеющихся знаний и опыта. И, конечно же, не следует инвестировать в новый проект все свои сбережения.
Поближе познакомьтесь с компьютером
Коронакризис продемонстрировал, что работу часто можно выполнять дистанционно, однако это предполагает навык использования различных программ, способность быстро адаптироваться, а также базовое понимание компьютера и смарт-устройств. Научитесь, например, проводить вебинары, делиться документами или включать функцию ”демонстрация экрана” в различных средах общения, пользоваться социальными сетями для достижения рабочих целей. Любому такому навыку можно научиться и любой такой навык можно усовершенствовать, а рекомендации легко найти онлайн. Также за помощью можно обратиться к другу или родственнику.
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