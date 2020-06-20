20.06.2020, 16:49

10 советов, которые помогут безработному выйти из сложного положения


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Narva mnt, Viru ring, Hobujaama
Narva mnt, Viru ring, HobujaamaFoto: Jaanus Lensment

Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, выбил почву из-под ног не только у многих людей, но и у целых компаний. Тысячи людей, вынужденно остававшихся дома, уже успели вернуться на работу, но еще тысячам возвращаться некуда, а найти новую работу сейчас в разы сложнее, чем полгода назад. Что делать лишившемуся работы человеку, чтобы выйти из ситуации победителем, рассказала Криста Силлаотс, партнер компании по подбору персонала Manpower HR.

Не ждите идеального предложения

Опыт и статистика подтверждают — чем дольше человек остается безработным, тем сложнее ему найти работу. При этом не важно, какова ситуация на рынке — в тучные годы вероятность столкнуться с такой проблемой ничуть не ниже. Отсюда совет — не ждите, пока вам на голову свалится работа по специальности с великолепной зарплатой.

Составьте резюме, которое пробудит интерес, и напишите хорошее мотивационное письмо

Многие лишившиеся работы люди годами или даже десятилетиями работали в одной и той же организации, поэтому в принципе не имеют резюме либо оно безнадежно устарело. Именно резюме — это то, что поможет выделиться на фоне других кандидатов. Резюме должно быть честным и соответствовать должности, на которую вы нанимаетесь, но в то же время оно должно выполнять свою функцию — помогать обратить на вас внимание и пробуждать интерес. То же касается и мотивационного письма — его нужно адаптировать к каждой вакансии. При необходимости за советом по составлению резюме можно обратиться к специалисту.

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Беритесь за временную работу

Если вы остались без работы, не избегайте кратковременной занятости, даже если она далека от вашей специальности. Особенно это актуально, если ваша профессия находится под угрозой исчезновения — берясь за подработки, вы сможете понять, какая альтернативная сфера деятельности вас интересует, а какая точно вам не подходит. Если новых рабочих мест сейчас появляется немного, то уж временная работа точно не в дефиците.

Учите языки

Людям, чей родной язык — не эстонский, можно посоветовать поработать над знанием государственного языка. Без эстонского языка в нашей стране и сейчас непросто, а будет становиться еще сложнее. Спросите о бесплатных курсах в Домах эстонского языка. Возможности изучения государственного языка можно найти и в Интернете. Уделяя изучению языка даже полчаса в день, вы уже заметите серьезный прогресс.
Подтянуть язык или выучить новый можно порекомендовать и людям, у которые родным называют эстонский. На рынке труда в Эстонии ценятся английский, русский, финский, шведский, немецкий и другие языки.

Обзаведитесь хобби, которое можно монетизировать, и доведите увлечение до совершенства

Многие хобби позволяют зарабатывать, если вы достаточно компетентны. В самом крайнем случае их можно превратить в подработку. Многие фотографируют, увлекаются рукоделием, на ”ты” с ремонтом или занимаются спортом, но мало кто делает это на уровне, позволяющем заработать. Научитесь чему-то новому, но тому, чем не увлекается каждый второй, или усовершенствуйте уже имеющийся навык, и станьте в этом деле мастером, чтобы иметь возможность обратить этот навык в деньги. Когда вашу кандидатуру будут рассматривать на ”настоящей” работе, дополнительные навыки также вполне могут пригодиться.

Займитесь предпринимательской деятельностью

Не каждому дано быть самому себе начальником и заниматься предпринимательством, но не попробовав — не узнаешь. Кризис — идеальное время, чтобы мыслить творчески и запустить новый проект. Не стоит сразу замахиваться на грандиозные дела — лучше начать что-то новое на базе имеющихся знаний и опыта. И, конечно же, не следует инвестировать в новый проект все свои сбережения.

Поближе познакомьтесь с компьютером

Коронакризис продемонстрировал, что работу часто можно выполнять дистанционно, однако это предполагает навык использования различных программ, способность быстро адаптироваться, а также базовое понимание компьютера и смарт-устройств. Научитесь, например, проводить вебинары, делиться документами или включать функцию ”демонстрация экрана” в различных средах общения, пользоваться социальными сетями для достижения рабочих целей. Любому такому навыку можно научиться и любой такой навык можно усовершенствовать, а рекомендации легко найти онлайн. Также за помощью можно обратиться к другу или родственнику.

Сделайте что-то для сообщества

Часто соискатели ошибочно полагают, что под имеющимся опытом подразумевается исключительно оплачиваемый труд. На самом же деле значительная доля работодателей из частного и публичного сектора также ценит общественный вклад и опыт, полученный в ходе волонтерства. Подумайте, где могут пригодиться ваши знания и навыки, даже если ваш труд будет бесплатным.

Научитесь жить экономнее

Навык бережного обращения с деньгами пригодится даже человеку, у которого нет проблем с работой и доходами, но кризис и потерю работы можно воспринимать как ценный урок, который поможет обрести навык анализирования личных и семейных расходов, научиться составлять бюджет и придерживаться, а также в целом обращаться с деньгами аккуратнее. Хитрости, которым вы научились в сложный период, пригодятся и после того, как работа будет найдена, ведь из любого кризиса сильнее выходит тот, кто обладает ”подушкой безопасности”.

Сохраняйте позитивный настрой

Ни один работодатель не хочет нанимать человека, который находится в отчаянии и подавленном состоянии, чей главный аргумент заключается в том, что ему необходима эта работа. Работодатели ищут людей, которые им нужны, которые оптимистичны и хотят вносить свой вклад. Невозможно получить сыворотку позитивного настроя непосредственно перед собеседованием — необходим правильный образ мыслей. Весело проводите время с семьей и детьми, двигайтесь на природе, встречайтесь с друзьями. Запереть себя в четырех стенах и перемещаться от телевизора к компьютеру и обратно — худшее, что вы можете сделать.

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