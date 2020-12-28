10 лет в еврозоне: почему переход на единую валюту был важен для экономики Эстонии

Хотя ещё до присоединения к зоне евро Эстония использовала относительно большое количество евро в международных транзакциях (44%), к этому году эта доля выросла почти до 92%. Использование евро сделало платежи удобнее, дешевле, быстрее и безопаснее.

Если рассматривать только внешнюю торговлю, то доля евро в экспорте товаров составляет 79%, а в импорте - 83%. Таким образом, экономика Эстонии в значительной мере основана на евро, и изменение обменного курса евро по отношению, например, к доллару США (который является второй по величине валютой в эстонских зарубежных сделках), скорее, влияет лишь на отдельные товары или группы товаров.

Изменения обменного курса евро имеют косвенное влияние на экономику Эстонии, так как на страны зоны евро приходится почти половина (51% в этом году) экспорта товаров и услуг Эстонии и 59% импорта. За последние десять лет доля стран зоны евро в эстонском экспорте немного увеличилась, а также увеличилась доля товаров, экспортируемых из Эстонии в зону евро. Однако значительных изменений доли импорта не произошло. Рыночная доля эстонского экспорта в зоне евро увеличилась (хотя она сильно варьируется от страны к стране), несмотря на сближение уровней цен на наши товары, а также снижение ценовой конкурентоспособности со многими странами зоны евро.

На сближение экономики Эстонии со странами зоны евро в первую очередь повлияла принадлежность к общему европейскому рынку, хотя использование общей валюты и участие в общей денежно-кредитной политике также оказывает значительное действие. Если, например, в 2011 году ВВП Эстонии на душу населения по стандарту покупательной способности составлял 66% от среднего показателя по зоне евро, то в этом году, по предварительным расчётам, он вырос почти до 80%. Однако, по предварительным оценкам, уровень цен в частном потреблении, вырос с 71 процента за последние десять лет до почти 80 процентов, а цены в экономике в целом выросли с 66 процентов десять лет назад до почти 76 процентов в этом году.

Благодаря нахождению в зоне евро, мы можем участвовать в операциях её денежно-кредитной политики, но их использование в экономике Эстонии не очень распространено. В то же время исследование Eesti Pank показывает, что из-за более высокой доли эстонского экспорта, чем в среднем по зоне евро (в среднем 78% ВВП за последние десять лет, всего 46% ВВП в зоне евро в целом), денежно-кредитная политика оказывает большее влияние на экономику, чем в среднем по зоне евро. Денежно-кредитная политика также поддержала экономику Эстонии в большей степени, чем во многих других странах зоны евро, поскольку реальные процентные ставки (то есть с учётом инфляции), были ниже, чем в среднем по зоне евро.

Хотя решения рейтинговых агентств по суверенным рейтингам зависят в первую очередь от ситуации и перспектив экономики и государственных финансов, в начале 2010 года, за год до присоединения Эстонии к зоне евро, вероятность присоединения к зоне евро была важным фактором, побуждающим к повышению рейтингов Fitch и S&P Estonia. Даже сейчас членство как в Европейском союзе, так и в зоне евро поддерживает наши рейтинги. Эстония получила очень высокий рейтинг инвестиционного уровня от Fitch и S&P и высокий рейтинг инвестиционного уровня от Moody's, что делает кредитные деньги более выгодными для Эстонии.