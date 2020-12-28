28.12.2020, 21:18

10 лет в еврозоне: почему переход на единую валюту был важен для экономики Эстонии

 (2)
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
EST
10 лет в еврозоне: почему переход на единую валюту был важен для экономики Эстонии
pixabay.com

В этом году Эстония отмечает десятилетие перехода на евро. Помимо использования евро, это также означало участие в единой денежно-кредитной политике и связанных с ней операциях стран зоны евро. Это, несомненно, во многом повлияло на экономику Эстонии.

Хотя ещё до присоединения к зоне евро Эстония использовала относительно большое количество евро в международных транзакциях (44%), к этому году эта доля выросла почти до 92%. Использование евро сделало платежи удобнее, дешевле, быстрее и безопаснее.

Если рассматривать только внешнюю торговлю, то доля евро в экспорте товаров составляет 79%, а в импорте - 83%. Таким образом, экономика Эстонии в значительной мере основана на евро, и изменение обменного курса евро по отношению, например, к доллару США (который является второй по величине валютой в эстонских зарубежных сделках), скорее, влияет лишь на отдельные товары или группы товаров.

Читайте также:

Изменения обменного курса евро имеют косвенное влияние на экономику Эстонии, так как на страны зоны евро приходится почти половина (51% в этом году) экспорта товаров и услуг Эстонии и 59% импорта. За последние десять лет доля стран зоны евро в эстонском экспорте немного увеличилась, а также увеличилась доля товаров, экспортируемых из Эстонии в зону евро. Однако значительных изменений доли импорта не произошло. Рыночная доля эстонского экспорта в зоне евро увеличилась (хотя она сильно варьируется от страны к стране), несмотря на сближение уровней цен на наши товары, а также снижение ценовой конкурентоспособности со многими странами зоны евро.

На сближение экономики Эстонии со странами зоны евро в первую очередь повлияла принадлежность к общему европейскому рынку, хотя использование общей валюты и участие в общей денежно-кредитной политике также оказывает значительное действие. Если, например, в 2011 году ВВП Эстонии на душу населения по стандарту покупательной способности составлял 66% от среднего показателя по зоне евро, то в этом году, по предварительным расчётам, он вырос почти до 80%. Однако, по предварительным оценкам, уровень цен в частном потреблении, вырос с 71 процента за последние десять лет до почти 80 процентов, а цены в экономике в целом выросли с 66 процентов десять лет назад до почти 76 процентов в этом году.

Благодаря нахождению в зоне евро, мы можем участвовать в операциях её денежно-кредитной политики, но их использование в экономике Эстонии не очень распространено. В то же время исследование Eesti Pank показывает, что из-за более высокой доли эстонского экспорта, чем в среднем по зоне евро (в среднем 78% ВВП за последние десять лет, всего 46% ВВП в зоне евро в целом), денежно-кредитная политика оказывает большее влияние на экономику, чем в среднем по зоне евро. Денежно-кредитная политика также поддержала экономику Эстонии в большей степени, чем во многих других странах зоны евро, поскольку реальные процентные ставки (то есть с учётом инфляции), были ниже, чем в среднем по зоне евро.

Хотя решения рейтинговых агентств по суверенным рейтингам зависят в первую очередь от ситуации и перспектив экономики и государственных финансов, в начале 2010 года, за год до присоединения Эстонии к зоне евро, вероятность присоединения к зоне евро была важным фактором, побуждающим к повышению рейтингов Fitch и S&P Estonia. Даже сейчас членство как в Европейском союзе, так и в зоне евро поддерживает наши рейтинги. Эстония получила очень высокий рейтинг инвестиционного уровня от Fitch и S&P и высокий рейтинг инвестиционного уровня от Moody's, что делает кредитные деньги более выгодными для Эстонии.

Читайте также: