10 фактов, которые полезно знать о реформе второй пенсионной ступени

Если новости о реформе II ступени повергли вас в замешательство, то вот десять основных фактов, которые помогут вам разобраться во всем этом. Конечно же, вам нужно знать гораздо больше, поэтому не стоит ограничиваться тем, что вы прочли в газете или услышали от друга. Обязательно зайдите на сайты своего банка или pensionikeskus.ee и подумайте, что лучше для вас лично. То, что хорошо для друга, может быть неважным решением для вас, и наоборот.

Сумма пенсии в значительной степени зависит от каждого человека, включая решение о том, вести ли накопление во II ступени. Если вы не знаете, есть ли у вас II ступень, какой у вас пенсионный фонд или сколько денег накоплено в фонде, вы можете узнать это на сайте пенсионного центра, в своем интернет-банке или зайдя на портал eesti.ee. Если вы присоединились ко II ступени и довольны своим выбором, вам не нужно ничего делать. Тем не менее, время от времени вы можете проверять в своем интернет-банке или на странице пенсионного центра, как обстоят дела у вашего фонда и есть ли необходимость задуматься о переводе новых взносов или уже накопленных денег в другой фонд. Вы можете принять эти решения онлайн в любое время. Те, кто еще не присоединился ко второй ступени, могут это сделать. Если вы молоды и только начинаете свой трудовой путь, знайте, что вы присоединитесь ко второй ступени автоматически, но при желании вы можете это изменить. Вы можете сделать это в любое время в своем интернет-банке или на странице пенсионного центра. Если вы разбираетесь в инвестировании и имеете собственное видение того, как пенсионные средства можно разместить на финансовых рынках, вы можете открыть во II ступени пенсионный инвестиционный счет, но это не означает, что вы выходите из II ступени. Вы можете перевести на пенсионный инвестиционный счет свои имеющиеся накопления или направить туда новые взносы. Такой счет можно будет открыть с апреля 2021 года. Накопленные деньги и новые взносы во вторую степень можно будет перевести на пенсионный инвестиционный счет с сентября 2021 года. Помните, что используя пенсионный инвестиционный счет, вы сами принимаете инвестиционные решения. Пока вы не примете решение, деньги будут просто лежать на счете. Если в какой-то момент вы поймете, что самостоятельное инвестирование не для вас, вы всегда можете перевести свои сбережения в пенсионный фонд. Если вы хотите распределить риски, у вас могут одновременно быть и пенсионные фонды, и инвестиционный счет. Во II ступени вы откладываете деньги на старость, но при необходимости их можно использовать и до выхода на пенсию. Подумайте, нужны ли лично вам эти деньги сегодня больше, чем завтра. Учтите, что снять нужно будет все накопленные к настоящему моменту деньги, а решение необходимо принять как минимум за пять месяцев. Вы сможете снова начать накопление через 10 лет. Если вы решите снять деньги, вам придется заплатить с них подоходный налог в размере 20%, потому что средства во II ступени налогом не облагаются. Снятие средств не повлияет на ваш не облагаемый налогом доход. Вы можете подать заявление в любое время как в своем банке, так и на сайте пенсионного центра. При снятии денег взносы автоматически прекращаются. Если вы не хотите снимать деньги из II ступени до выхода на пенсию, но и не хотите продолжать накопление, вы можете просто прекратить взносы. И в этом случае вы сможете возобновить взносы через 10 лет. Вы можете подать заявление о прекращении взносов в любое время как в своем банке, так и на сайте пенсионного центра. Если вы сняли деньги из II ступени или прекратили взносы, ваша пенсия будет накапливаться только в I ступени, которая представляет собой солидарную пенсионную схему. Если вы хотите сохранить привычный образ жизни и в преклонном возрасте, найдите способ выгодно вложить снятые из ступени деньги или сократить с их помощью свои будущие расходы. Если у вас пока нет определенного плана, не спешите снимать деньги, вы можете сделать это в любой момент. Вы можете посчитать, как различные ступени влияют на размер вашей пенсии, используя калькулятор Департамента социального страхования на сайте pensioniplaan.ee или воспользовавшись другими пенсионными калькуляторами, которые можно найти в Интернете. По достижении пенсионного возраста вы сами будете решать, как использовать накопленные деньги. При этом выйти на пенсию из второй ступени вы можете на 5 лет раньше, то есть государственный пенсионный возраст минус 5 лет. Вне зависимости от возраста на пенсию может выйти человек, которому была назначена нетрудоспособность. Пожизненные пенсии и долгосрочные пенсии не облагаются налогом. Ставка налога по краткосрочной пенсии и единовременным выплатам составляет 10%. Выплаты нетрудоспособным лицам также не облагаются налогом. Вы можете подать заявление на пенсию в своем банке или на сайте пенсионного центра, а для заключения пожизненного или срочного пенсионного договора обратитесь в страховое общество. Если вы уже получаете пенсию II ступени, все новые налоговые ставки будут действовать и для вас. Если вы довольны своей нынешней пенсией, ничего делать не нужно. Если вы хотите прервать свою фондовую пенсию, вы можете сделать это в любое время, обратившись в свой банк или зайдя на сайт пенсионного центра. Если вы хотите расторгнуть пенсионный договор, вам нужно принять решение до марта 2021 года. Для этого обратитесь в свое страховое общество.