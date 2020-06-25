Жизнь за рекорд: американская гонщица Джесси Комбс посмертно признана самой быстрой

Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала новый мировой рекорд скорости для наземных движущихся аппаратов, пилотируемых женщиной. Его установила американка Джесси Комбс 27 августа 2019 года. Она погибла в ходе этого заезда.

Реактивный автомобиль Джесси Комбс разогнался по дну высохшего соляного озера в штате Орегон, известного как пустыня Алворда, до скорости 841,338 км/ч.

"Никакой рекорд не стоит этой потери, — написал в "Инстаграме" партнер погибшей Терри Мэдден. — Но это была ее цель, и для ее достижения она приложила огромные усилия. Такие же, какие мне сейчас требуются, чтобы без слез смотреть на автомобиль. Я так горжусь ей!"

"В то утро она проснулась по звонку будильника и сказала: "Настало время войти в историю!". И день был великолепный", — вспоминает он.

Джесси Комбс было 39 лет. По данным расследования, проведенного шерифом округа Хэрни, катастрофа случилась из-за механического повреждения переднего колеса, вероятно, вызванного наездом на мелкий твердый предмет. Гонщица погибла мгновенно от удара головой. Затем автомобиль загорелся.

В своей записи в "Инстаграме" Терри Мэдден подчеркнул, что Джесси Комбс не совершила ошибок во время заезда и что это должна была быть ее последняя попытка побить мировой рекорд на данном автомобиле.

Джесси Комбс была спортивной телеведущей и горячо выступала за более активное участие женщин в экстремальных видах спорта.

"Может показаться слегка безумным идти прямо в огонь… Готовые на это вершат великие дела. Люди говорят мне: "Ты сумасшедшая!". Я отвечаю: "Спасибо!" — написала она в "Инстаграме" за несколько дней до своей гибели.



Предыдущий рекорд среди женщин, 825,11 км/ч, был установлен каскадершей Китти О'Нил в 1976 году, еще до рождения Джесси, на трехколесном реактивном болиде в той же пустыне Алворда.

Абсолютный рекорд скорости, 1230 км/ч, был установлен на реактивном автомобиле Thrust SSC британцем Энди Грином 15 октября 1997 года на дне высохшего озера в пустыне Блэк-Рок в штате Невада.