Жесткий брексит все ближе? Британии не удается договориться с Евросоюзом об условиях выхода

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры об условиях брексита по истечении установленного ими крайнего срока в воскресенье.

В субботу переговоры продолжались до глубокой ночи, однако сколько-нибудь существенно сблизить свои позиции стороны не смогли — условия, выдвинутые Брюсселем, в Лондоне считают неприемлемыми.

По словам источника, любое соглашение между Британией и ЕС должно быть "честным и отражать официальную позицию Великобритании, суть которой в том, что через три недели страна будет полностью суверенной".

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин сказал, что, по его мнению, сценарий отказа от сделки "будет очень плохой новостью для всех нас" и "ужасающим провалом государственного управления" с обеих сторон.

Стороны обнародовали совместное заявление премьер-министра Бориса Джонсона и гглавы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорится, что переговоры будут продолжены.

"Сегодня утром у нас состоялся полезный телефонный разговор. Мы обсудили основные нерешенные темы. Наши команды переговорщиков в последние дни работали день и ночь", говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что несмотря на то, что длившиеся почти год переговоры отняли у сторон много сил, было решено их продолжить уже после истечения крайнего срока в воскресенье.

"Мы поручили нашим командам продолжить переговоры и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на этой поздней стадии", говорится в заявлении.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что переговоры продолжатся в Брюсселе.

"По состоянию на этот момент, боюсь, наши разногласия по некоторым ключевым вопросам еще очень велики. Но — надежда умирает последней, и мы продолжим переговоры, чтобы понять, что мы все-таки можем сделать. Соединенное королевство уж точно не уйдет с переговоров", — сказал в воскресенье Би-би-си Борис Джонсон.

Почему продлили переговоры

Юри Вендик, Русская служба Би-би-си:

Из-за закрытых дверей брюссельских кабинетов, где работают делегации Британии и ЕС, наружу не просачивается почти ничего. Поэтому тем, кто не причастен к переговорам, остается лишь гадать, почему именно их опять продлили.

В коротеньком совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсона на этот раз не говорится ни о каком крайнем, контрольном сроке, до которого могут продолжаться переговоры — хотя до реального брексита осталось всего 18 дней.

Ни о каких принципиальных изменениях в своих позициях стороны в последнее время не говорили, ни официально, ни в порядке "утечек" — скорее, наоборот, раз за разом подтверждали, что принципиальные разногласия сохраняются.

Может быть, делегации все-таки нащупали какой-то компромисс, может быть, кто-то решил все же пойти на уступки, просто еще не хочет в этом публично признаться.

Может быть, стороны увидели возможность заключить, как давно предлагали некоторые эксперты, какой-то промежуточный договор ограниченного действия, который позволит выиграть время и избежать обвального брексита в новогоднюю ночь.

А может быть, просто никто — ни Лондон, ни Брюссель — не хочет брать на себя историческую и политическую ответственность и первым заявить: все, переговоры бессмысленны, хаос в торговле с 1 января неизбежен, расходимся и готовимся.

Почему не удается договориться

Переговоры касаются будущих экономических отношений Великобритании с ЕС. Позиция Брюсселя заключается в том, что Британия не должна получать несправедливого преимущества по сравнению со странами, которые остаются в союзе — то есть она не может одновременно сохранить свободный доступ к внутреннему рынку Евросоюза и при этом не подчиняться европейским регулирующим органам.

Похожим образом обстоит ситуация с рыболовством. Евросоюз настаивает, что если европейские рыболовы не смогут вести промысел в территориальных водах Великобритании — британская сторона в качестве ответной меры не будет допущена к сбыту рыбной продукции в ЕС.

В Лондоне же к уступкам не готовы. Джонсон настаивает на том, что Британия будет самостоятельно решать, кого пускать в свои воды и как регулировать экономические процессы на своей территории. Британская сторона уже сообщила, что на случай срыва переговоров флот страны готов начать борьбу с нелегальным рыболовством.

"Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы у них было автоматическое право наказать нас или принять ответные меры, если они в будущем примут какой-нибудь новый закон, а мы в нашей стране не будем его выполнять или не примем такой же. Во-вторых, они требуют, чтобы Британия стала единственной страной в мире, не имеющей суверенных прав на свои рыболовные угодья. Я думаю, никакой премьер-министр нашей страны на это не согласился бы", — сказал ранее Джонсон.

Британия формально вышла из Евросоюза еще 31 января этого года. Однако фактически до 31 декабря она продолжает сосуществовать с ЕС практически на старых условиях.

Ожидалось, что за эти 11 месяцев стороны смогут решить спорные вопросы своего расставания и достичь соглашения о свободной торговле друг с другом — на практике сделать это так и не получилось.

Трех недель, оставшихся до фактического выхода Великобритании из ЕС, уже точно не хватит для того, чтобы соглашение, если его все же удастся достичь, успели одобрить парламенты всех стран-членов Евросоюза.

Чем грозит "жесткий брексит"

Если соглашения так и не удастся достичь, Британия и ЕС перейдут на торговлю на условиях Всемирной торговой организации, то есть с тарифами и квотами.

Средний тариф ЕС на импорт зерна, овощей и фруктов из стран, с которыми у союза нет договоров о свободной торговле — 11,1%, на мясо — 15,7%, а на молочные продукты — 35,4%.

Огромная автомобильная промышленность Британии может попасть под 10-процентные пошлины, что составит около 5,7 млрд евро в год. Но это, конечно, не значит, что британские автозаводы потеряют эти 5,7 млрд евро: с машинами, которые из-за пошлин будут примерно на три тысячи евро дороже европейских, они могут потерять весь рынок.

Главная составляющая экономики Британии — это индустрия услуг, в том числе финансовых.

Лондонский Сити из-за брексита оказывается полностью во власти Брюсселя: если финансовым организациям стран ЕС достаточно лицензии в своей стране, чтобы работать на всем европейском рынке, то иностранцам Европейская комиссия разрешает доступ на рынок ЕС по своему усмотрению, по принципу так называемой "эквивалентности" (правил третьей страны правилам ЕС), и может отозвать разрешение.

Правда, британцы надеются, что Сити слишком важен для финансовой стабильности всей Европы, чтобы "отключить" его от рынка, и Еврокомиссия, действительно, уже заранее дала некоторым расположенным в Британии финансовым организациями право работать на континенте — именно из этих соображений.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли 24 ноября сказал, что в долгосрочной перспективе разрыв с ЕС без соглашения может обойтись Британии даже дороже, чем пандемия коронавируса.