"Закроем шторку и помолимся". Обломки загоревшегося двигателя "Боинга" рассыпались над Денвером

Пассажирский Boeing 777 после вылета из американского города Денвер потерял всю обшивку правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а двигатель загорелся.

Ни на борту, ни на земле, как сообщается, никто не пострадал, но пассажиры и местные жители испытали сильное потрясение.

Лайнер, на борту которого находился 231 пассажир и 10 членов экипажа, смог благополучно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера, штат Колорадо. Сообщений о пострадавших не поступало.

Рейс авиакомпании United Airlines направлялся в Гонолулу. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у самолета отказал правый двигатель.

Полиция города Брумфилд опубликовала фотографии передней части гондолы двигателя, лежащей на лужайке перед одноэтажным жилым домом в одном из районов.

На размещенном в соцсетях видео, сделанном одним из пассажиров, видно, что двигатель лишился всей обшивки, а не только передней части, и загорелся.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

Авиакомпания United Airlines подтвердила факт отказа двигателя одного из лайнеров после вылета. В ее заявлении сказано, что Boeing 777 благополучно вернулся в аэропорт вылета. В качестве меры предосторожности он был встречен аварийными бригадами.

Полиция Брумфилда призвала жителей не прикасаться к обломкам.

На данный момент неясно, что стало причиной неисправности двигателя. Происшествия подобного рода случаются нечасто. К подобным авариям могут привести нарушения в работе каких-либо вращающся частей, например, турбины. Ее лопатка может отломаться и пробить внешнюю обшивку.

Самолет Boeing 777-200 был произведен 26 лет назад.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

"Нас начало трясти"

Пассажир, находившийся на борту самолета, рассказал, что пилот давал объявление о полете в то время, как раздался сильный грохот.

"Самолет начал безудержно трястись, стал терять высоту, показалось, что мы падаем, — рассказал Дэвид Делука агентству Ассошиэйтед пресс. — Когда это произошло, я подумал: ну все, это конец, мы сейчас разобьемся".

Пассажир добавил, что вместе с супругой они спрятали кошельки с удостоверениями личности в карманы, чтобы их смогли опознать на тот случай, если самолет потерпит катастрофу.

"Мы начали набирать высоту, все было в порядке, и потом неожиданно раздался громкий звук: буум! Нас начало трясти", — рассказала Би-би-си еще одна пассажирка этого рейса.

"Моя дочь сидела возле иллюминатора, я сказала ей — не смотри туда, давай закроем шторку и помолимся. Мы так и сделали," — вспоминает женщина.

"Моему младшему сыну всего 10 лет. Он был сильно напуган, это было слышно по его голосу. Он спрашивал: что происходит, что с нами будет? Ты не можешь дать ответ на эти вопросы, потому что не знаешь, что будет дальше. Это очень страшно", — призналась она

"Люди не осознавали всю серьезность ситуации. Такое чувство, что испытанный шок позволил тебе расслабиться. Мое сознание словно прояснилось", — рассказал Би-би-си еще один пассажир.

Житель Брумфилда рассказал Си-эн-эн, что видел, как обломки падали с самолета, и укрылся со своими детьми.

По его словам, поначалу казалось, что медленно планирует что-то не очень большое и тяжелое, и только потом стало ясно, что упали, как он сказал, огромные куски металла.

@broomfieldnews @BroomfieldPD @9NEWS we were at the dog park when we heard the loud boom from the airplane and pieces of the plane started falling pic.twitter.com/9nRg3UgUmV — Claire Armstrong (@BAREESTHETICSCO) February 20, 2021

Сообщений о том, что кто-то пострадал на земле, также нет, передает Fox News.

Местная жительница Клэр Армстронг сказала телеканалу, что выгуливала собаку в парке, когда услышала громкий грохот в небе и увидела, как начали падать обломки. Она и другие посетители парка смогли благополучно добраться до укрытия.

Полиция Брумфилда выразила радость по поводу того, что никто не пострадал, учитывая, сколько людей обычно бывает в парке в выходной день.

Судя по видео, записанному на борту, пассажиры аварийного рейса также очень радовались, когда самолет с поврежденным двигателем сел на полосу в Денвере.

Аналогичный случай произошел в этот же день в Нидерландах: вскоре после взлета загорелся двигатель пассажирского Boeing 747-400, следовавшего в Нью-Йорк, некоторые фрагменты упали на землю.

Самолет совершил вынужденную посадку в бельгийском городе Льеж. В результате инцидента пострадала одна женщина.

BREAKING



This is the moment United flight 328 landed in DIA



Passengers cheer.



You can see damage to right engine.



Video: Troy Lewis #9news pic.twitter.com/wyYqlEEJgZ — Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021

UPD: Корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию лайнеров 777-й серии с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после инцидента в Денвере.

Pratt & Whitney — не основной поставщик двигателей для "Боинга-777", большинство этих лайнеров оснащены двигателями GE90 производства General Electric.

Всего выпущено 128 "Боингов-777" с двигателями Pratt & Whitney, из них 59 находятся на хранении. Основные эксплуатанты самолета этого типа — американская United Airlines, а также авиакомпании Японии и Южной Кореи.