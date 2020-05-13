"Я горжусь тем, что я делаю": истории медработников, ведущих борьбу с Covid-19

Би-би-си попросила пятерых медработников с четырех континентов поделиться своими историями.

"Одни благодарят, другие перестали общаться"

"Самое тяжелое сейчас - это всю смену ходить в защитном костюме. Шесть часов подряд нельзя ни в туалет сходить, ни воды попить. Конечно, непросто это выдержать. Но настраиваешь себя и работаешь" - говорит Юлия Верещагина.

Она работает медсестрой уже более 20 лет. Сейчас Юлия ухаживает за коронавирусными пациентами в клинической больнице "Медси" в Москве.

"Мы выглядим немного пугающе для пациентов в этих защитных костюмах, мне кажется. Поэтому стараемся их подбадривать, шутим. Важно показать уверенность и спокойствие - тогда и пациентам легче становится" - добавляет она.

Юлия говорит, что большинство ее пациентов - пожилые люди.

"Многие из них - очень трогательные. Благодарят нас за работу, все время пытаются чем-то угостить. Подсовывают конфетки. Но из "красной" зоны нельзя ничего выносить. Поэтому приходится их останавливать", - улыбаясь, рассказывает медсестра.

Юлия Верещагина Фото: BBC

Состояние возрастных пациентов с коронавирусом часто резко меняется. И медсестрам приходится быть особенно внимательными, чтобы вовремя заметить ухудшение.

"Коронавирус буквально выкашивает возрастных пациентов. Очень тяжело на это смотреть - они тают буквально на глазах. Всех тяжелых, конечно, сразу переводят в реанимацию и на ИВЛ. Но большинство заболевших все же выздоравливает. И это обнадеживает", - говорит медсестра.

Ей кажется, что во время эпидемии к труду медсестер стали проявлять больше уважения. Хотя негативная реакция тоже бывает.

"Я, конечно, предупредила всех, что сейчас работаю с коронавирусными пациентами. После этого некоторые перестали со мной общаться, стараются избегать контактов - только если по телефону что-то напишут. Но я не обижаюсь на это" - говорит Юлия.

"Это было трогательно, но вместе с тем тревожно"

Эта фотография облетела всю Италию. Обессилевшая медсестра в маске спала за столом у компьютера. Италия сильно пострадала от мощной вспышки коронавируса, приняв на себя первый удар из стран западного мира. И фотография Елены Пальярини олицетворяла самоотверженный труд медиков, пытавшихся справиться с распространением эпидемии.

"Ситуация была очень напряженной, - рассказала Елена Би-би-си, - некоторые пациенты умирали у меня на руках. Мы работали всю ночь. В 6 утра я присела и ненадолго задремала на столе. Знакомый доктор сделал эту фотографию. Это был очень тревожный период".

Елена говорит, что не знала о том, что фото разлетелось по СМИ и соцсетям, пока ей не начали писать журналисты и незнакомые люди.

"Я вдруг поняла, что это фото стало чем-то большим, чем просто запечатленное мгновение. И это осознание было очень трогательным, но и очень тревожным", - вспоминает медсестра.

К середине марта, когда больницы на севере Италии были переполнены и сотни людей умирали каждый день, Елена сама заразилась коронавирусом. Она лечилась дома, проведя 23 дня на самоизоляции. 2 апреля - в день, когда Италия достигла пика вспышки коронавируса, - Елена вернулась на работу в больницу.

Елена Пальярини Фото: BBC

Сейчас количество заболевших в Италии стремительно сокращается и медработникам уже проще справляться с потоком пациентов. Италия начала ослаблять карантинные меры.

"Сейчас мы находимся на втором этапе, - говорит Елена. - К нам все еще поступают заболевшие, но симптомы становятся слабее. Жалуются на боль в горле, обезвоживание, сильные головные боли. Но это это уже не та ситуация, когда нужны чрезвычайные меры".

По меньшей мере 160 медицинских работников в Италии умерли от коронавируса. Всех медработников в стране называют героями.

"Я горжусь своей работой, - говорит Елена - На этой фотографии запечатлена только я, но она олицетворяет работу всех медсестер и врачей".

"Мама сказала, что гордится таким сыном"

"Сперва мои близкие волновались, что я вступил в борьбу с коронавирусом. Но когда они увидели мои фотографии в защитном костюме, они поняли, что я достаточно защищен", - рассказывает Мзвахе Мохлалоганье.

Мзвахе - медбрат с пятилетним стажем. Ему 37 лет, у него жена и двое детей. Уже два месяца он работает с коронавирусными пациентами в Йоханнесбурге.

Южная Африка провела огромную работу по сдерживанию распространения Covid-19 среди населения страны. Многие говорили, что важную роль в этом сыграла разъяснительная работа в общинах и массовое тестирование. Эту работу проводили медбратья и медсестры, уделяя особое внимание людям старше 59 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.

Мзвахе говорит, что нагрузка была огромной, но он чувствует удовлетворение от проделанной работы: "Я чувствую себя супергероем, потому что спасаю жизни моих соотечественников".

Мзвахе Мохлалоганье Фото: BBC

По словам медбрата, новый опыт также помог ему лучше понять, как ведет себя коронавирус у пациентов в зависимости от их возраста и физической формы.

Родные Мзвахе, по его словам, сперва не одобряли, что он находится на переднем крае борьбы с коронавирусом, и очень переживали. Но сейчас семья поддерживает его.

"Мама сказала, что гордится мной. Она гордится, что ее сын - один из тех, кто борется за спасение жизней людей", - поясняет Мзвахе.

"Я хотел бы сказать своим коллегам по всему миру - не опускайте руки. Вы должны сделать все возможное, чтобы помочь сдержать этот вирус. И никогда не думайте, что терпите поражение", - добавляет медбрат.

"Им было за 70, и они выжили"

Габриэла Серрано - медсестра, работающая в США, - до сих пор помнит день, когда выписалась ее первая пациентка, вылечившаяся от коронавируса:

"Она была так счастлива, когда я на коляске вывезла ее из больницы. Она так радовалась солнцу и возможности дышать свежим воздухом".

Габриэле 31 год, из них последние семь она работает медсестрой. Во время пандемии она дежурила в больнице на окраине Сан-Франциско.

"У двух пациентов с Covid-19, за которыми я ухаживала, были хронические заболевания. Им было больше 70 лет, и все же им удалось выжить. Это вселяет в меня надежду".

За последние два месяца на глазах Габриэлы умерли три человека. Она рассказала об умирающей пожилой пациентке.

Габриэла Серрано - медсестра Фото: BBC

"В первый день она была частично в сознании, но уже не могла говорить. Но все же я рассказала ей обо всех процедурах, которые проводила", - вспоминает Габриэла.

На следующий день пожилая женщина уже не могла открыть глаза.

Больница, где работала Габриэла, позволила родственникам провести с женщиной ее последние часы. К несчастью, близкой родни у нее не оказалось, а ее лучшая подруга решила не приходить в больницу.

"Я сидела с ней, держала ее за руку и просто говорила ей, что все будет хорошо. Говорила ей, что я рядом, что она не одна, - вспоминает Габриэла - Не знаю, слышала ли она меня в тот момент, но я старалась сделать для нее все, что могла".

У Габриэлы был краткосрочный контракт, сейчас он закончился, и она сидит без работы: количество посетителей больницы резко упало, так как люди боятся заразиться и избегают походов в клинику, если в этом нет крайней необходимости. Но медсестра не унывает:

"Я настроена довольно оптимистично. Думаю, что в течение месяца найду работу. Соглашусь на то, что предложат".

"Один заболевший ставит под угрозу всех"

"24 марта мы зарегистрировали первый случай заболевания Covid-19 в нашей больнице. Я сразу же вспомнила о двух пациентах, представителей малых народностей, которые лежали у нас в стационаре. Я попросила их выписаться, - говорит Шанти Тереза Лакра.

Шанти снискала известность в Индии благодаря тому, что оказывает медпомощь малочисленным народностям, населяющим Андаманские и Никобарские острова.

Например, ей удалось вылечить заболевшего пневмонией пятилетнего мальчика из племени Джарава. Это племя охотников-собирателей живет в глухом лесу в 80 км от больницы Шанти. Через неделю после выписки мальчика из больницы, Шанти отправилась в лесную чащу, чтобы проведать его.

Шанти Тереза Лакра Фото: BBC

Представители племени Джарава впервые вышли на контакт с цивилизацией лишь в 1997 году. Некоторые индийские племена жили вдали от цивилизации тысячелетиями, и это помогло им сохранить самобытность. Но сейчас численность таких групп стремительно сокращается. Сейчас в племени Джарава живет около 450 человек.

"У них слабый иммунитет. И даже один заболевший может поставить под угрозу существование всего племени", - поясняет медсестра.