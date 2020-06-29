Выборы в Польше: защитник "традиционных ценностей" Анджей Дуда не смог переизбраться в первом туре

Действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", не смог победить в прошедшем в воскресенье первом туре президентских выборах. Второй тур пройдет 12 июля, и его результат сейчас выглядит совершенно непредсказуемым.

По официальным данным, консерватор Дуда набрал в первом туре 43,7% голосов, а его главный соперник, мэр Варшавы и кандидат от главной оппозиционной либеральной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский — 30,3%.

Результат второго тура зависит от того, к кому отойдут голоса, собранные другими кандидатами в первом туре, и в первую очередь — избирателей занявшего третье место "внесистемного" кандидата, журналиста и телеведущего Шимона Головни. Головня собрал почти 14% голосов. Как сообщает Gazeta Wyborcza, о своем отношении к финалистам он намерен объявить не позже среды.

По ходу предвыборной кампании Головня критиковал их обоих, как и обе ведущие польские партии: правящую ПиС и оппозиционную "Гражданскую платформу".

ОБСЕ заявила, что сами по себе выборы были организованы профессионально, но вот перед голосованием, по оценке европейских наблюдателей, общественное телевидение непропорционально много рассказывало о том, что делает Дуда.

Рафал Тшасковский сразу после выборов заявил, что, судя по их итогам, большинство поляков желает перемен, коль скоро не голосовало за действующего президента. "Я хочу сказать этим людям: я — ваш кандидат. Я буду кандидатом перемен!" — объявил Тшасковский.

Анджей Дуда, который строил свою кампанию в том числе на идее защиты "традиционных ценностей" и даже устроил медиа-скандал, заявив, что идеология ЛГБТ хуже коммунистической, в серии твитов в понедельник поблагодарил своих сторонников и, в частности, написал "надо выиграть эти выборы с решительным преимуществом, чтобы мандат на защиту польских интересов был сильным".

Rypin. Dziękuję za spotkanie! Bardzo proszę Was o wsparcie. Trzeba wygrać te wybory w sposób zdecydowany, aby legitymacja do prowadzenia polskich spraw była silna. #AmbitnaPolska ✌️🇵🇱 pic.twitter.com/HKN9dm3FEw — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 29, 2020



О том, как шла предвыборная борьба и что может быть дальше, перед первым туром подробно написал корреспондент Русской службы Би-би-си Святослав Хоменко.



Уравновешивающий президент



Результаты экзит-полла, который проводила на выборах компания Ipsos, дают основания предполагать, что, хоть Дуда и Тшасковский и ровесники, Тшасковскому во втором туре можно в какой-то мере рассчитывать на голоса молодежи, тогда как Дуда более популярен среди пожилых избирателей.

По подсчетам Ipsos, Дуда набрал более половины голосов электората старше 50 лет, тогда как в категории от 18 до 29 лет за него голосовали всего около 19% избирателей, а почти все остальные голоса молодежи поделили примерно поровну Тшасковский, Головня и кандидат-националист Кшиштоф Босак.

Президент в Польше, как и во многих других европейских парламентских республиках, не правит, а, скорее, уравновешивает парламент и правительство, которые в реальности и управляют страной.

В то же время президент может накладывать на законы вето (его можно преодолеть тремя четвертями голосов в Сейме), или отправлять их на экспертизу в Конституционный трибунал, и поэтому для контролирующей Сейм (235 из 460 мест) партии ПиС важно, кто будет президентом: ее ставленник или оппозиционер.

Беспартийный, но близкий к правящей партии



48-летний Анджей Дуда в 2015 году был кандидатом в президенты от правящей партии Право и справедливость (ПиС) и победил во втором раунде пытавшегося переизбраться президента Бронислава Коморовского.

Сразу после избрания Дуда вышел из партии.

В этот раз партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским официально поддержала кандидатуру Дуды, хоть формально он и не является членом партии.

Первоначально выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за пандемии Covid-19 их пришлось отложить и к тому же провести голосование по смешанной системе: граждане голосовали как на участках, так и по почте.