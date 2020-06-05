Воры в законе и сходки. Украина приняла закон против воровских авторитетов

Украинский парламент принял закон, который вводит уголовную ответственность для воров в законе, а также устанавливает понятие сходки. Впервые в постсоветских странах аналогичные нормы были введены в Грузии, а затем – и в России.

Согласно закону, одобренному Верховной радой в четверг, создание и руководство криминальными группировками карается тюремным заключением на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

К ворам в законе отнесены те, кто оказывает преступное влияние и координируют преступную деятельность других.

"Особенность статуса вора в законе состоит в том, что эти лица сами не совершают активных преступных действий. Каждый вор создает целую пирамиду сторонников", — сказал в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, представляя новый закон.

Он добавил, что по подсчетам полиции, на Украине в таких группах состоит несколько тысяч человек.

Клименко также связал с ворами в законе недавний громкий инцидент со стрельбой в пригороде Киева Броварах. 29 мая несколько десятков молодых людей открыли огонь из огнестрельного оружия неподалеку от жилых домов.

Видеозапись перестрелки распространилась в социальных сетях. Многие пользователи обвиняли власти в бездействии.

По версии МВД, причина этого инцидента — конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками в этом районе, и нелегальными перевозчиками.

Перед голосованием Клименко показал депутатам видео, на котором человек, названный вором в законе "Сводиком", выражает беспокойство в связи с возможным принятием этого закона.

Новый закон официально определяет понятие преступного влияния криминальных авторитетов.

Это действия лица, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям содействует, поощряет, координирует или осуществляет другое влияние на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности.

Такое преступное влияние теперь карается заключением на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Если преступник влиял на других заключенных в следственном изоляторе, наказание увеличивается до 9-15 лет.

” "Вы можете не знать, когда поговорили с человеком, а потом он совершил преступление, и нести ответственность будете вы"

Воровская сходка определяется в новом законе как преступное собрание для планирования преступлений, распределения доходов и сфер влияния. Организация сходки и участие в ней караются заключением на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участники сходок, которые добровольно сообщат о них правоохранительным органам и будут активно содействовать их раскрытию, освобождаются от ответственности.

Украинская оппозиция критиковала закон о ворах в законе, поскольку под такое определение могут подпадать невинные люди.

"Вы можете не знать, когда поговорили с человеком, а потом он совершил преступление, и нести ответственность будете вы", — сказала Александра Устинова, депутат от партии "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

По ее словам, теперь для установления статуса вора в законе полиция получает дополнительные полномочия для прослушки.

"Сначала надо принять закон не о ворах в законе, а о ворах в погонах, потому что это очень сильно расширяет полномочия полиции", — говорит Устинова.